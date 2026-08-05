"อนุทิน" ยังไม่รับรายงานข้อมูลส่วนตัวหลุด บอกไม่ได้มุ่งล็อกเป้ารมต. ลั่นต้องมีการตั้งกก.สอบข้อมูลรั่ว

นายกฯ เผย ยังไม่ได้รับรายงาน ปม ข้อมูลส่วนตัวหลุด ลั่นทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎระเบียบป้องข้อมูลบุคคล บอกไม่ได้มองว่ามีเป้าประสงค์ ล็อกเป้า รมต. ลั่นต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อมูลรั่ว
วันนี้ (5ส.ค.) เมื่อเวลา 11.50 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีข้อมูลส่วนตัวหลุด ซึ่งเป็นภาพถ่ายบัตรประชาชน ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการ และทราบถึงเป้าประสงค์แล้วหรือไม่ว่า ยังไม่ได้รับรายงานในรายละเอียด แต่ได้แจ้งไปแล้วว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ เรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตามระเบียบหรือทีโออาร์ ผู้ที่จะมาทำระบบนี้ได้มีการกำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้ว ส่วนข้อสังเกตว่ามีการล็อกเป้าหมายที่บรรดารัฐมนตรี ตนก็ไม่ได้มองว่ามีเป้าประสงค์แต่อย่างใด ก็ต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มที่ เนื่องจากผิดกฎหมาย เพราะคนที่รับผิดชอบปล่อยให้ข้อมูลรั่วไหล ซึ่งเขาคงมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในระดับกรมหรือระดับหน่วยงาน โดยเราก็บอกแล้วว่าจะรั่วไหลไม่ได้ เพราะเวลาเขามาขอทำระบบ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติก็ต้องอนุมัติบนพื้นฐานว่า มีการป้องกันอย่างสูงสุดอยู่แล้ว