นายกฯไม่รู้ทอ.จ่อเชิญบิน F-16 ไปดูความพร้อมหลังหนุนงบปัดโชว์เขี้ยวเล็บ หัวเราะถามอินโดต้อนรับใหญ่เทียบ 3 อดีตนายกฯพท.

"อนุทิน" ยังไม่รู้ ทอ.เตรียมเชิญขึ้นบิน F-16 ชี้ร่วมฟังบรรยายขีดความสามารถกองทัพ หลังรัฐบาลจ่ายงบกลางสนับสนุน ยัน ไม่ได้แสดงเขี้ยวเล็บ ไม่มีขอบินดูชายแดน หัวเราะปัดตอบ อินโดฯ ต้อนรับยิ่งใหญ่เทียบ ”3 อดีตนายกฯ พท.“
วันนี้ (5ส.ค.) เมื่อเวลา 11.50 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกำหนดการตรวจเยี่ยมกองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งขึ้นเครื่องบินร่วมบินกับเครื่องบินขับไล่ เอฟ-16 ในวันที่ 14 ส.ค.นี้ว่า เป็นเรื่องที่กองทัพจะบรรยายสรุป (บรีฟ) เรื่องความมั่นคง การซ้อม และการเตรียมความพร้อม ซึ่งตอนนี้ตนยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะมีการขึ้นบินอะไรหรือไม่
เมื่อถามว่าที่มีการเปิดเผยกำหนดการว่านายกรัฐมนตรีจะขึ้นบินเครื่องบินเอฟ-16 เพื่อสำรวจชายแดนไทย-กัมพูชา นายกรัฐมนตรีอุทานว่า "อุ๊ย มีแบบนั้นด้วยเหรอ" ขณะนี้ตนยังไม่ได้มีเวลาดูกำหนดการเลย แต่สารัตถะคือไปดูการเตรียมความพร้อมของกองทัพ เนื่องจากรัฐบาลได้อนุมัติงบกลางเพื่อการเตรียมความพร้อมและขีดความสามารถของกองทัพในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา อีกทั้งฝ่ายกองทัพก็อยากให้ตนได้ไปเห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลได้เห็นชอบไปทั้งเรื่องแนวทาง ยุทธวิธี และงบประมาณ ได้รับการนำไปปฏิบัติออกมามีรูปแบบอย่างไร จึงได้เชิญให้ตนไปรับฟังการบรรยาย
เมื่อถามว่าจะเป็นการแสดงแสนยานุภาพของรัฐบาลไทยให้อริราชศัตรูได้เห็นหรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไม่ได้เป็นการแสดงอะไร เป็นเพียงการประชุมลับอยู่แล้ว
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีจะขึ้นเครื่องบินขับไล่ เอฟ-16 นายกรัฐมนตรีพร้อมขึ้นหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า หากเขาจัดมาแล้วไม่ผิดระเบียบและมีความปลอดภัย ตนก็แล้วแต่กองทัพ เพราะตนคิดว่ากองทัพคงเห็นการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่เพื่อความมั่นคงของกองทัพในการปกป้องบ้านเมือง ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่ดี ตนจะได้มีความมั่นใจเมื่อต้องไปเจรจากับผู้อื่น เพราะทุกวันนี้ไม่ได้เจรจาแค่เพียงคู่กรณี หากเรามีความพร้อมและรู้ว่าเราแข็งแกร่ง จะหารือหรือเจรจาในสิ่งที่เราต้องการได้มากที่สุด
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ หากไม่ผิดกฎหมายจะบินสำรวจรอบพื้นที่ชายแดนด้วย นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนไม่ขออะไรทั้งนั้น หลักสำคัญคือการไปประชุมรับทราบขีดความสามารถของกองทัพ ก่อนกล่าวด้วยว่า “ผมมีเครื่องบินของผมเอง”
จากนั้นผู้สื่อข่าวถามถึงการเดินทางเยือนอินโดนีเซีย ได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า "ก็ดีนะ" เมื่อผู้สื่อข่าวถามอีกว่ายิ่งใหญ่เหมือนตอน 3 อดีตนายกรัฐมนตรี ที่มาเยือนก่อนหน้านี้หรือไม่ นายอนุทิน หัวเราะไม่ตอบคำถาม