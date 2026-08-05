นายกฯย้ำทำทุกอย่างตามกฏหมาย หลัง “หมอสรณ” ยังนั่งประชุม กสทช.

“อนุทิน” ย้ำทำตามกฎหมาย ปม “หมอสรณ” ยังนั่งประชุม กสทช. ลั่น ทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมาย
วันนี้ (5ส.ค.) เมื่อเวลา 11.50 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนทุิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ยังคงยืนยันที่จะเข้าร่วมประชุมอยู่ว่า เรื่องการประชุมบอร์ด กสทช. ก็เป็นของ กสทช. แต่ตนยังคงยืนยันจะทำตามกฎหมายทุกอย่าง
เมื่อถามว่าจะยังรอที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบก่อนหรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ตนทำตามกฎหมายทุกอย่าง ไม่มีผิดอยู่แล้ว
ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า นายกฯเตรียมนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าฯแล้วหรือไม่ ภายหลังชื่อนายแพทย์ สรณ มีมติจากคณะกรรมการฯ ขาดคุณสมบัติพ้นจากตำแหน่งประธาน กสทช. นายกรัฐมนตรี ตอบว่า “ผมจะทำตามกฎหมายทุกอย่าง”