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"วรศิษฎ์" ลั่น กสถ.เคาะจบวันนี้ ถอดถอน 5,925 รายชื่อ ทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มท.4 ยัน กสถ. เคาะจบวันนี้ ถอดถอน 5,925 รายชื่อ ทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น พร้อมเป็นปธ.เองประชุมคณะกรรมการก. กลางวันพรุ่งนี้ เผย "ปกรณ์" คุยกับนายกฯอยู่

วันนี้ (5ส.ค.) เมื่อเวลา​ 12.00 น.​ที่ทำเนียบ​รัฐบาล​ นายวรศิษฎ์​ เลียง​ประสิทธิ์​ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​มหาดไทย​ กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการถอดถอนรายชื่อ 5295 รายชื่อทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่า​ ทุกอย่างจะสรุปจบในการประชุม​คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น​ หรือ​ กสถ.​วันนี้​ และที่เหลือจะต้องนำผลไปดำเนินการให้เรียบร้อยเสร็จ​สิ้น​

ส่วนนายปกรณ์​ นิล​ประพันธ์​ รองนายก​รัฐมนตรี​ฝ่าย​กฎหมาย​ ได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และกฎหมาย กรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้นายกรัฐมนตรี รับทราบแล้วหรือไม่​ นายวรศ​ิ​ษฎ์​ กล่าวว่า​ ก็เห็นมีคุยกันอยู่

เมื่อถามว่าวันนี้ประธานกสถ.จะต้องลงนามถอดถอนทั้ง​ 5,925 ในวันนี้ใช่หรือไม่​ นายวรศิษฎ์​ กล่าวยอมรับว่า​ ใช่​ ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเป็นการรายงานให้คณะกรรมการก.กลางรับทราบ​ เพื่อส่งเรื่องต่อไปยังก.จังหวัด​ และในวันนี้จะรับทราบถึงแนวทางการยกเลิก​ พร้อมกับระบุว่า​ การประชุมคณะกรรมการก. กลางในวันพรุ่งนี้ ตนจะเป็นประธานเอง​ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ รัฐมนตรีที่กำกับดูแลเป็นประธานแทนอยู่แล้ว