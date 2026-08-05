"วรศิษฎ์" ลั่น กสถ.เคาะจบวันนี้ ถอดถอน 5,925 รายชื่อ ทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น

มท.4 ยัน กสถ. เคาะจบวันนี้ ถอดถอน 5,925 รายชื่อ ทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น พร้อมเป็นปธ.เองประชุมคณะกรรมการก. กลางวันพรุ่งนี้ เผย "ปกรณ์" คุยกับนายกฯอยู่
วันนี้ (5ส.ค.) เมื่อเวลา 12.00 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการถอดถอนรายชื่อ 5295 รายชื่อทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่า ทุกอย่างจะสรุปจบในการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ กสถ.วันนี้ และที่เหลือจะต้องนำผลไปดำเนินการให้เรียบร้อยเสร็จสิ้น
ส่วนนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และกฎหมาย กรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้นายกรัฐมนตรี รับทราบแล้วหรือไม่ นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า ก็เห็นมีคุยกันอยู่
เมื่อถามว่าวันนี้ประธานกสถ.จะต้องลงนามถอดถอนทั้ง 5,925 ในวันนี้ใช่หรือไม่ นายวรศิษฎ์ กล่าวยอมรับว่า ใช่ ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเป็นการรายงานให้คณะกรรมการก.กลางรับทราบ เพื่อส่งเรื่องต่อไปยังก.จังหวัด และในวันนี้จะรับทราบถึงแนวทางการยกเลิก พร้อมกับระบุว่า การประชุมคณะกรรมการก. กลางในวันพรุ่งนี้ ตนจะเป็นประธานเอง เนื่องจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ รัฐมนตรีที่กำกับดูแลเป็นประธานแทนอยู่แล้ว