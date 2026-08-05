อนุทิน" ลั่น​ ปมทุจริตสอบท้องถิ่น จบคือจบ ไม่ปกป้องใครทั้งสิ้น ไม่สนการเมืองหรือข้าราชการ ยึดแนวทาง 'ปิดชื่อถือพฤติกรรม'

ปมโกงข้อสอบท้องถิ่น! "อนุทิน" ลั่นจบคือจบ! ไม่มีการปกป้องใครทั้งสิ้น ใครทำผิดคนนั้นรับกรรม เปิดมาเจอใครก็คนนั้น ไม่สนการเมืองหรือข้าราชการ ยึดแนวทาง 'ปิดชื่อถือพฤติกรรม' ลุยดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมด!"
วันที่ 5 ส.ค.เมื่อเวลา 11.55 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกฯ ได้รายงานผลประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2568 แล้วหรือยังว่า นายปกรณ์กำลังเตรียมผลการตรวจสอบที่เป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ ที่ตนบอกว่าจบคือจบในส่วนที่ ประชาชนไม่ต้องกังวลไม่มีการปกป้องใคร หากมีความชัดเจนก็จบเลย ไม่ต้องมานั่งคิดว่าคนนี้คนนั้นจะได้รับการปกป้อง เดี๋ยวนี้คำว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมค่อนข้างกระจายไปในระบบราชการ โดยเฉพาะระบบที่ต้องมีการสืบสวน สอบสวนดำเนินคดี ตนค่อนข้างพึงพอใจว่าเพื่อนข้าราชการฝ่ายประจำได้นำแนวปฏิบัติของตนไปสั่งการและดำเนินการ อย่างเมื่อเช้าวันที่ 5 ส.ค. มีหลายหน่วยงานเข้ามาหารือตนกับนายปกรณ์ โดยนายปกรณ์ ได้พูดขึ้นมาเองว่าให้ยึดถือแนวทางนายกฯปิดชื่อถือพฤติกรรมแล้วดำเนินการจะได้สบายใจทุกฝ่าย เปิดมาแจ็คพอตโดนคนไหนก็คนนั้นไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะเป็นการเมืองหรือเป็นประจำก็ต้องดำเนินการ ดำเนินคดีตามบทบัญญัติกฎหมายทั้งหมด
เมื่อถามว่าตามที่นายปกรณ์บอกว่ามีคนเข้าไปมีส่วนร่วมกว่า 100 คนมีนักการเมืองด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนปิดชื่อถือพฤติกรรม ไม่จำเป็นต้องไปรู้ว่าใคร เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของคณะกรรมการไปสืบสวน ตนไม่ต้องการเห็นชื่อไม่ต้องการรู้ สมมุติใครติดต่อมาหาหรือคนที่อยู่รอบตัวก็ตอบได้เต็มที่ว่าไม่รู้ไม่ยุ่งเกี่ยวแนวทางคือถ้าโดนใครคนนั้นต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโทษหนักก็เข้าคุกโทษไม่หนักก็ลดหลั่นลงแค่นั้นเอง
เมื่อถามย้ำว่าข้อมูลขณะนี้ยังไม่มีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า โดยใครก็คนนั้นตนจะไปถามทำไมว่ามีนักการเมืองหรือไม่ เพราะว่าตนมอบหมายให้คณะกรรมการแต่ละชุดมีอำนาจตนไม่สามารถไปบังคับได้เลยเช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งนอกเหนือการกำกับดูแลของตนเลย หรือแม้กระทั้งคณะกรรมการที่ตนตั้งไปก็ไม่ไปก้าวก่ายไม่ถามใดๆทั้งสิ้น ตนยังบอกว่าในการรายงานต่างๆให้ระบุสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปให้ชัดเจน
เมื่อถามว่าข้าราชการท้องถิ่นที่ถูกให้ออกจากการบรรจุกรณีทุจริตข้อสอบนี้จะกลับเข้าไปเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้อีกหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ทราบเรื่องของเขาใครผิด ใครที่ถูกถอนชื่อไปก็ไปใช้สิทธิ์คนที่ถูกถอนชื่อไปแล้วมีส่วนร่วมในการกระทำผิดก็ถูกดำเนินคดี
เมื่อถามย้ำว่าเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นมีคนติดคุกแน่นอนใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนไม่ใช่ศาล แต่มีคนต้องถูกหน่วยงานถูกฝ่ายตรวจสอบแจ้งความดำเนินคดีอันนี้ตนคิดว่าแน่นอน
เมื่อถามถึงความคืบหน้าการรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรอบหน้าได้เลยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า “ก็ไม่เกิน 30 ก.ย.นี้”
เมื่อถามว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) คนปัจจุบันมาอยู่ในตำแหน่งนี้ได้อย่างไร เป็นสายใคร นายอนุทิน กล่าวว่า เขามาตามความก้าวหน้าของการรับราชการของเขา
เมื่อถามย้ำว่ามีเรื่องเส้นสายอะไรหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวยืนยันว่าไม่มี คนตั้งอยู่นี้ ตนตั้งตามหน้าที่การงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทยเสนอขึ้นมาว่ามีความเหมาะสมในช่วงเวลานั้นๆตนก็ต้องฟังปลัดกระทรวงในระดับอธิบดีส่วนใหญ่ถ้าไม่มีความเห็นแย้งกันตนก็เสนอเข้าคณะรัฐมนตรี แต่ถ้าเข้ามาแล้วทำผิดก็เป็นไปอย่างที่เห็นทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองในการทำหน้าที่