“สส.กระแต” โชว์ไหว้ครู แม่ไม้มวยไทยกลางเวทีสัมมนา ต่อหน้าผู้แทน 10 ประเทศ เดินหน้าผลักดันมวยไทยสู่มรดกโลก

“สส.กระแต” ประธาน กมธ.ศาสนาฯ สวมบทโชว์ไหว้ครู แม่ไม้มวยไทยกลางเวทีสัมมนานานาชาติ ต่อหน้าผู้แทน 101 คนจาก 10 ประเทศ พร้อมประกาศเดินหน้าผลักดันมวยไทยสู่มรดกโลกทางวัฒนธรรม
วันนี้(5 ส.ค.) ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนามวยไทยนานาชาติ ประจำปี 2569 จัดขึ้นโดยสมาคมสยามยุทธกีฬาพื้นเมืองไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ ยกระดับมาตรฐาน และขับเคลื่อนมวยไทยสู่เวทีสากล โดยการจัดสัมมนาฯมีตั้งแต่วันที่ 5-12 สิงหาคม 2569 หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มาจากต่างประเทศจะอยู่ท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศจำนวน 101 คน จาก 10 ประเทศ รวมทั้งสมาชิกสมาคม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เกี่ยวข้องจากประเทศไทยเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง สะท้อนให้เห็นถึงกระแสความนิยมของมวยไทยที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระดับนานาชาติ และความเชื่อมั่นของเครือข่ายมวยไทยทั่วโลกที่มีต่อการดำเนินงานของสมาคม ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกปี
นอกจากนั้น นางธิวัลรัตน์ หรือ สส.กระแต ยังได้สวมบทแม่ไม้มวยไทย ออกมาแสดงลีลาไหว้ครูมวยไทยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับชมอย่างใกล้ชิด หลังจากเจ้าตัวเคยฝึกฝนศิลปะมวยไทยมาอย่างจริงจัง โดยทุกจังหวะการย่างสามขุม การร่ายรำ และท่วงท่าที่อ่อนช้อยแต่แฝงไว้ด้วยความเข้มแข็ง เรียกเสียงปรบมือและเสียงเชียร์จากผู้ร่วมงานอย่างกึกก้อง สร้างความฮือฮาและความประทับใจไปทั่วทั้งบริเวณ พร้อมสะท้อนให้เห็นว่า “มวยไทย” มิได้เป็นเพียงกีฬาการต่อสู้ หากยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่งดงามและทรงคุณค่าของชาติไทย
นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า มวยไทยไม่ใช่เพียงศิลปะการต่อสู้หรือกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย แต่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า สะท้อนจิตวิญญาณ ความกล้าหาญ ระเบียบวินัย และอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
ส่วนความคืบหน้าการผลักดันมวยไทยในระดับนานาชาติ ทาง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อปี 2567 เห็นชอบให้เสนอ "มวยไทย (Muay Thai : Thai Traditional Boxing)" ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโก (UNESCO) และคาดว่า จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในปี พ.ศ.2571
นางธิวัลรัตน์ ยืนยันว่า ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ จะเดินหน้าผลักดันและสนับสนุนการขึ้นทะเบียนดังกล่าวอย่างเต็มกำลัง เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดคุณค่าของมวยไทย ทั้งในมิติทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลก พร้อมเชื่อมั่นว่าความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะเป็นพลังสำคัญในการยกระดับมวยไทยสู่มาตรฐานสากล และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยหันมาออกกำลังกาย พร้อมภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติ เพื่อส่งต่อมรดกทางภูมิปัญญานี้สู่คนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้คณะผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศยังมีกำหนดศึกษาดูงานและเยี่ยมชมแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี อาทิ วัดใหญ่สุวรรณาราม วรวิหาร พระนครคีรี (เขาวัง) พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์เมืองเพชร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากนานาประเทศได้สัมผัสคุณค่าของศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงการพัฒนามาตรฐานมวยไทยในระดับนานาชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นการใช้มวยไทยเป็นสื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมจากทั่วโลก และต่อยอดการประชาสัมพันธ์ทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีนานาชาติ