“หมอประพนธ์” ปัดตอบ โดนกล่าวหาเป็นหัวขบวนฮั้ว สว. ชี้คนแฉเป็นลูกน้องเก่า ผ่านไป 2 ปี ใครจะพูดอะไรก็พูดได้

“ประพนธ์” ปัดตอบ ปมกล่าวหาเป็นหัวขบวนฮั้ว สว. บอกคนแฉ เป็นลูกน้องเก่า เวลาผ่าน 2 ปี ใครจะพูดอะไรก็พูดได้ ไม่ขอตอบโต้
วันที่ 5 ส.ค.ที่รัฐสภา นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล สว. กล่าวถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านเปิดข้อมูลผ่านพยานต่อการเลือก สว. ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งอ้างถึงว่าเป็นหัวขบวนจัดตั้ง ว่า ตนไม่ขอตอบโต้ในรายละเอียด และประเด็นที่เกิดขึ้นนั้นขอให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกระบวนการร ทั้งนี้คนที่ออกมาพูดถึงตน ทั้งนายสมนึก สุชัยธนาวนิช อดีตผู้สมัคร สว.กลุ่มสาธาณสุข และนายศรินทร สนธิศิริกฤตย์ สว.บัญชีสำรอง กลุ่มสาธารณสุข ล้วนเป็นลูกน้องของตน
“ผมทำงานจนเกษียณอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข มีคนจำนวนมากที่รู้จักผม และตอนนั้นมีหลายคนอยากให้ผมเห็นหัวหน้ากลุ่มจำนวนมาก แต่ผมไม่” นพ.ประพนธ์ กล่าว
เมื่อถามว่ามีการอ้างคำพูดในวันเลือก สว. ระดับประเทศ ว่า มีพรรคการเมืองสนับสนุนด้วย นพ.ประพนธ์ กล่าวว่า “เรื่องนี้เกิดขึ้นมา 2 ปีแล้ว ตอนนี้ใครจะพูดอะไรก็พูดได้ ให้พูดไป และผมไม่ขอตอบโต้ในรายละเอียด”