กลุ่มผู้เสียหายจากแอป "หมอพร้อม -ทางรัฐ" ร้อง กมธ.สาธารณสุข หลังพบข้อมูลไม่ตรงความจริง เชิญผู้เกี่ยวข้องแจง 27 ส.ค.

กลุ่มผู้เสียหายจากแอปฯ หมอพร้อม -ทางรัฐ ร้อง กมธ.สาธารณสุข หลังพบข้อมูลการรักษา–เบิกจ่ายยาในระบบ ไม่ตรงตามจริง เตรียมขอมติที่ประชุมเชิญ รมว.สาธารณสุข และหน่วยงานเกี่ยวข้อง แจง 27 ส.ค. นี้
วันนี้( 5 ส.ค. 2569 )นายสกลธี ภัททิยกุล ประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มผู้เสียหาย กรณีข้อมูลทางการแพทย์ในระบบ “หมอพร้อม” ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ทั้งข้อมูลการรักษาพยาบาล การตรวจคัดกรองสุขภาพ การวินิจฉัยโรค และประวัติการจ่ายยา ซึ่งบางกรณีมีข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาและค่ายา ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน เพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูล
ภายหลังการรับเรื่องร้องเรียนนายสกลธีกล่าวว่า ที่ประชุมจะได้ซักถามผู้เสียหายว่าโรงพยาบาลดังกล่าว คือโรงพยาลใด โดยจะได้เชิญมาให้ข้อมูล ซึ่งตามกระบวนการต้องขอมติจากที่ประชุมล่วงหน้า รวมถึงการเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาให้ข้อมูลด้วยเช่นกัน หลังจากรัฐมนตรีฯ ระบุว่า จะใช้เวลาตรวจสอบเรื่องนี้ราว 2 สัปดาห์
“เชื่อว่าในการประชุมครั้งต่อไป จะได้รับทราบความชัดเจนมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อภาครัฐ ซึ่งจะต้องหาผู้รับผิดชิดชอบให้ได้ ไม่ว่าจะคีย์ข้อมูลในระบบผิดด้วยเจตนาใดก็ตาม” นายสกลธี เน้นย้ำ
ด้าน นายรภัสสิทธิ์ ภัทรสิริชัยสิน รองประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม กล่าวว่า ผู้เสียหายได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ผิดพลาด ทั้งในแอปพลิเคชันหมอพร้อมและทางรัฐ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ไปร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และในวันนี้จึงอยากจะร้องเรียนคณะกรรมาธิการฯ เพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับระบบ เชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจง ทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบโครงการทำแอปพลิเคชันดังกล่าว คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลให้ประชาชนจะต้องกังวลกับข้อมูลเหล่านี้ในอนาคต หากไม่มีใครรับผิดชอบ
ขณะที่หนึ่งในผู้เสียหาย กล่าวว่า กล่าวว่าหลังเกิดเหตุ มารดาของตนเองถูกเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโทรศัพท์มาข่มขู่ เพื่อไม่ให้ดำเนินคดี หรือนำเรื่องดังกล่าวไปร้องเรียน จึงทำให้ครอบครัวกังวลเรื่องความปลอดภัย