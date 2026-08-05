คมนาคมพบพิรุธ 3 IP ส่อเอี่ยวข้อมูลรั่ว สั่งบล็อกบัญชี-รีเซ็ตรหัสผ่านทั่วระบบ ส่งตำรวจไซเบอร์ล่าต้นตอ โปรย:

รมช.คมนาคม เผยตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลผิดปกติจาก 3 แหล่งหลัก มีบางบัญชีค้นหาข้อมูลสูงผิดสังเกตถึง 2,000-7,000 ครั้ง สั่งระงับ IP และบัญชีผู้ใช้ชั่วคราว พร้อมรีเซ็ตรหัสผ่านทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมการขนส่งทางบก หลังพบมีการประกาศขายโทเคนเข้าถึงข้อมูลในตลาดมืด ย้ำข้อมูลที่รั่วเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐาน ไม่สามารถใช้โอนกรรมสิทธิ์หรือทำธุรกรรมการเงินได้
วันที่ 5 ส.ค.นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงกรณีข้อมูลรั่วไหลจากกระทรวงคมนาคมว่า ได้ตรวจพบความผิดปกติจากการเข้าใช้ข้อมูลผ่าน IP ต้องสงสัยจาก 3 แหล่งหลัก ได้แก่ เทศกิจ บางกอกน้อย , การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และหน่วยงานด้านกองกำลังสิงหนาท ซึ่งมีพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลที่ผิดปกติอย่างมาก และพฤติกรรมในการสืบหาผิดปกติ โดย บาง Account มีการค้นหาสูงถึง 2,000-7,000
“โดยรวบรวมส่งไปยังสำนักงานตำรวจไซเบอร์ ให้มีการดำเนินการในขั้นต่อไป รวมถึงมีการระงับ IP และ USER จาก 3 หน่วยงานข้างต้นแล้วเป็นการชั่วคราวก่อน ”นายสิริพงศ์ กล่าว
กระทรวงฯ ได้สั่งการให้หน่วยงานอื่นๆ ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกทำการรีเซ็ตรหัสผ่าน (Reset Password) ทั้งหมดเพื่อล้างข้อมูลเดิมที่อาจถูกสแกมหรือแอบอ้างไปใช้
“เราพบพฤติกรรมที่ชวนสงสัย มีการประกาศขาย token เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ในตลาดมืด (Dark Web) ซึ่งเรื่องนี้เราได้รวบรวมสำนวนส่งสำนักงานตำรวจไซเบอร์ให้ดำเนินการต่อแล้ว”นายสิริพงศ์ กล่าว
ยืนยันว่าข้อมูลที่รั่วไหลออกไปเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐาน ไม่สามารถนำไปใช้โอนกรรมสิทธิ์หรือทำธุรกรรมทางการเงินได้หากไม่มีการยืนยันตัวตน พร้อมเตือนประชาชนว่ากระทรวงคมนาคมไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือส่งลิงก์ไปหาเพื่อให้ยืนยันตัวตนใดๆ ทั้งสิ้น
“กระทรวงคมนาคมจะไม่มีการติดต่อท่านไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตาม จะไม่มีการโทรไปบอกว่าข้อมูลรั่วไหล และต้องมาดำเนินการแบบนี้นั้น ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมไม่มีการส่งลิงก์ใดๆ ท่านไม่ต้องทำอะไรเลย”นายวสิริพงศ์ กล่าว
นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงว่าการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (เช่น การตรวจประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการรอคอยจากเดิม 40 วันให้รวดเร็วยิ่งขึ้น