"ภคมน" ชี้ โกงสอบท้องถิ่นต้องสาวถึงคนสร้างระบบโกง ไม่ใช่แค่จับคนทุจริต ไม่เชื่อตัวการจบแค่ระดับอธิบดี

"ภคมน" ชี้โกงสอบท้องถิ่นต้องสาวถึงคนสร้างระบบ ไม่ใช่แค่จับคนทุจริต ลั่นไม่เชื่อตัวการใหญ่จบแค่ระดับอธิบดี จี้หาผู้บงการตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการทั้งหมด
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 สิงหาคม ที่รัฐสภา น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมกมธ. เพื่อพิจารณากรณีการทุจริตสอบท้องถิ่น ว่า ตนมองว่าการดำเนินคดีการโกงสอบท้องถิ่นพอจะมีความชัดเจนไประดับหนึ่งแล้ว แต่สิ่งที่ทุกหน่วยงานกำลังสืบหาข้อเท็จจริงคือเกิดอะไรกับการสอบท้องถิ่นเมื่อปี 2568 ตนคิดว่าวันนี้สิ่งที่เราต้องคุยกันมากกว่านั้นคือใครเป็นคนสร้างระบบการโกงนี้ และใครพยายามที่จะเอื้อและอนุญาตให้มีการโกงสอบในครั้งนี้ ตนคิดว่าต้องพูดไปมากกว่านั้นไม่เช่นนั้นเกิดสืบหาว่า เรื่องราวมันเกิดขึ้นอย่างไร ปีหน้าก็อาจจะเกิดสิ่งนี้อีก แล้วก็จะมีการแก้ปัญหาแบบเดิมอีก
น.ส.ภคมน กล่าวต่อว่า ดังนั้น สิ่งที่เราต้องคิดกันมากกว่านั้นคือใครเป็นคนสร้างระบบการโกงแบบนี้ขึ้นมา ซึ่งการพิจารณาของ กมธ.พัฒนาการเมืองฯ วันนี้จะเป็นการพิจารณาครั้งที่ 3 โดยหน่วยงานที่ไม่เคยเข้าชี้แจงกับ กมธ.ไหนเลย ตนเข้าใจว่าคือมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ถูกยกเลิกสัญญาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเดิมเขาจะต้องเป็นผู้รับจ้างการจัดสอบในครั้งนี้ แต่เท่าที่ติดตามข่าวและได้มีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอ้างว่า ม.บูรพาได้มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาว่ามีการทุจริต ซึ่งตนได้มีการติดตามข่าว โดยตัวแทนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ให้ข้อมูลอีกแบบว่า จริงๆ แล้วไม่ได้มีเรื่องร้องเรียน เพียงแต่ว่าเห็นว่า TOR ที่ ม.บูรพาจะเป็นคนจัดสอบเนี่ยไม่มีความรัดกุม และอาจจะเปิดช่องให้มีการทุจริต
น.ส.ภคมน กล่าวอีกว่า ตนขอตั้งคำถามแบบนี้ว่า TOR เกิดจากผู้ว่าจ้าง ไม่ใช่ผู้รับจ้าง การกล่าวหาและบอกว่า TOR ฉบับนั้นอาจเปิดช่องให้มีการทุจริต เป็นความผิดของใคร ของคือ ม.บูรพา หรือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ ม.บูรพาที่มีความแคลงใจอยู่ในเรื่องนี้ อาจจะเป็นคนที่เข้ามาสอบถามและซักถามเอง รวมถึงวันนี้เรามีคณะผู้ร่าง TOR ซึ่งเป็นตัวแทนเข้ามาชี้แจง เบื้องต้นทราบว่าจะเป็นนายมนัส สุวรรณรินทร์ มาด้วยตัวเอง และมีตัวแทนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงน.ส.บุรณี แพรโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแจ้งเข้ามาว่าจะเข้ามาให้ข้อมูลในกมธ.
“น่าจะเป็นครั้งแรกที่น.ส.บุรณี ปรากฏตัวในการชี้แจงต่อสาธารณะ เพราะที่ผ่านมาเธอเป็นคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นข้าราชการชั้นสูงของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ของกระทรวงมหาดไทย ที่เป็นผู้แก้ไฟล์ โดยวันนี้เราจะได้ทราบกันว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไร ดิฉันยืนยันมาตลอดว่าเรื่องนี้ ใครจะเป็นคนทำเพื่อการทุจริตฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้ การเริ่มต้นของเรื่องนี้ต้องเป็นทั้งสองฝ่าย ทั้งกรมส่งเสริมฯ เอง และผู้รับจ้างเอง ต้องรู้เห็นเป็นใจกันเป็นอย่างน้อย และวันนี้ก็คาดว่าจะได้ความคืบหน้า อย่างไรก็ตาม วันนี้กมธ.พัฒนาการเมืองฯ เราตั้งธงกันไปไกลกว่าการสืบหาผู้กระทำผิด แต่เราตั้งธงกันไปว่า คนที่อนุญาตและสร้างระบบการโกงนี้คือใครกันแน่ คิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนและสาธารณชนต้องได้รับรู้“ น.ส.ภคมน กล่าว
เมื่อถามว่า หาก ม.บูรพาเป็นผู้จัดสอบ เชื่อว่าจะไม่ได้มีการโกงเกิดขึ้นใช่หรือไม่ น.ส.ภคมน กล่าวว่า ตนคิดว่าเราการันตีไม่ได้ว่าหาก ม.บูรพาจัดสอบจะไม่มีการโกงเกิดขึ้น แต่กระบวนการเริ่มต้นน่าจะต้องชัดเจน และต้องเรียนว่า ม.บูรพาซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีเรื่องร้องเรียนว่าทุจริตการสอบ ต่อมากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบอกว่า ไม่ได้มีเรื่องร้องเรียน แค่ TOR อาจจะเปิดช่องให้มีการทุจริต โดยระหว่างนั้น ม.บูรพาได้ยื่นอุทธรณ์เข้าไป และ ม.บูรพา ชนะอุทธรณ์ นอกจากนี้ ยังได้เข้าไปประชุมกับกรมส่งเสริมการปกครองฯ เพื่อสอบถามว่า ข้อมูลอะไรที่กล่าวหาว่าเขามีการทุจริต ซึ่งเข้าใจว่ากรมส่งเสริมการปกครองฯ ไม่ได้ชี้แจงกับ ม.บูรพา ตนคิดว่าข้อสงสัย 2 ข้อนี้ไม่เหมือนกัน และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการที่พยายามจะทำให้การสอบครั้งนี้ ผู้จัดสอบกลายเป็นคนที่รับเงื่อนไขบางอย่างได้หรือไม่ ซึ่งนี่เป็นการตั้งคำถามส่วนตัวตน
เมื่อถามว่า มองอย่างไรที่วันนี้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการลงมติพิจารณาแนวทางที่จะเอาผิดกับผู้ทุจริตการสอบ เหมือนเรื่องนี้ใกล้จะจบแล้ว น.ส.ภคมน กล่าวว่า เป็นหน้าที่โดยตรงที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำ แต่ก็เหมือนที่ตนบอกว่า วันนี้เราจะจัดการกันแค่กระบวนการสอบโกงของปี 2568 ไม่ได้ แต่เราต้องหาว่าใครเป็นคนสร้างระบบนี้ขึ้นมา ซึ่งหากหาตัวไม่ได้ว่าใครเป็นคนสร้างระบบนี้ แล้วระบบนี้เริ่มต้นฮั้วกันตั้งแต่ผู้รับจ้างสอบและผู้ว่าจ้างสอบ ตนคิดว่าครั้งต่อไปมันก็อาจจะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีก โดยการจัดการของทุกหน่วยงาน ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ท่านจัดการ แต่ถ้าจัดการกันเพียงเท่านี้ ปี 69 ปี 70 ปี 71 ที่ท่านสอบกันต่อไป ก็อาจจะต้องมาแก้ไขปัญหาแบบนี้อีก
เมื่อถามถึง กรณีที่นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า จะส่งเรื่องผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งพบว่ามีข้าราชการระดับสูงเอี่ยวด้วย ให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการต่อนั้น น.ส.ภคมน กล่าวว่า วันนี้ตนมีคำถามกับกรมส่งเสริมการปกคร องส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และทุกหน่วยงานที่เข้าชี้แจงกมธ.ฯ วันนี้ว่า คนที่สืบไปสืบมา สามารถสืบได้เป็นแค่ระดับอธิบดีใช่หรือไม่ ซึ่งตนคิดว่าพี่น้องประชาชนไม่เชื่อว่าจะสูงที่สุดแค่ระดับอธิบดี มันต้องไปไกลได้มากกว่านั้น และวันนี้ต้องมีความพยายามที่จะสืบหาให้ไปไกลมากกว่านั้น หรือตั้งใจที่จะต้องการให้มันยุติเพียงเท่านี้ นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคือคนที่บงการสูงสุดหรือไม่เท่านั้นเอง ตนคิดว่าวันนี้ต้องมีคำตอบ