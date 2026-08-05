“ธรรมนัส” มอบ “บีลา-อามินทร์” ผู้แทนมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าฯ มอบเงินเยียวยา 100,000 บาท ช่วยครอบครัวนักฟุตบอลเสียชีวิตจากเหตุฟ้าผ่า

วันนี้(5 ส.ค.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม และประธานมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าเพื่อการกุศล มอบหมายให้นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ (สส.บีลา) และนายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ สส.จังหวัดนราธิวาส พรรคกล้าธรรม เป็นผู้แทนมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าเพื่อการกุศล พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา จำนวน 100,000 บาท แก่ครอบครัวของนายซอฟวัน อาแว นักฟุตบอลสโมสร FC Yala ที่เสียชีวิตจากเหตุฟ้าผ่าขณะลงแข่งขันฟุตบอลรายการ “โก-ลก เอฟเอ คัพ” ณ สนามสันติภาพ (สนามบาบู) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
นายอามินทร์ กล่าวว่า การช่วยเหลือครั้งนี้เป็นไปตามความห่วงใยของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ที่ได้มอบหมายให้มูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าเพื่อการกุศลเร่งดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสีย ให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปได้
“ผมและคณะผู้แทนของร้อยเอกธรรมนัส มาร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของผู้เสียชีวิต พร้อมยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกช่วงเวลาที่ประสบความเดือดร้อน และขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมวิงวอนต่อองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) โปรดทรงเมตตาผู้วายชนม์ และประทานความอดทน ความเข้มแข็งแก่ครอบครัวและญาติพี่น้องทุกคน” นายอามินทร์ กล่าว
ทั้งนี้ การลงพื้นที่ช่วยเหลือในครั้งดังกล่าว สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าเพื่อการกุศล ที่มุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที พร้อมยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สูญเสียอย่างไม่คาดคิด