สารภาพแล้ว 1 ทุจริตสอบ ขรก.ท้องถิ่น “ธีรุตม์” เลื่อนรับทราบข้อหาเป็น 6 ส.ค. อีก 7 คนนัด 10 ส.ค.

ตร.สอบสวนกลางเผยคดีทุจริตสอบ ขรก.ท้องถิ่น คืบหน้า ภาคเอกชนรับสารภาพแล้ว 1 ราย ขณะที่ “ธีรุตม์” ขอเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหาเป็นวันที่ 6 ส.ค. ส่วนกลุ่มผู้ต้องหาอีก 7 คน นัด 10 ส.ค. ก่อนเดินหน้ารวบรวมหลักฐานส่ง ป.ป.ช. พิจารณาดำเนินการต่อ
วันนี้(5 ส.ค.) ที่รัฐสภา ในการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมี น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เป็นประธาน ได้ติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง
พล.ต.ต.มนตรี เทศชัน รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ.) ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) นายเรืองเดช ศิริกิจ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว. ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 161 และ 162 กรณีเจ้าพนักงานจัดทำและรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ และนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพิ่มเติม ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 161 และ 162
ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหา 3 กลุ่ม ได้แก่ นายธีรุตม์ นายเรืองเดช และกลุ่มผู้ต้องหาร่วมกันแก้ไขกระดาษคำตอบ 11 คน โดยก่อนหน้านี้ผู้ต้องหา 13 คนได้รับทราบหมายเรียกแล้ว และมีผู้เข้าพบพนักงานสอบสวน 5 คน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 ขณะที่นายเรืองเดชเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและให้การปฏิเสธ
สำหรับผู้ต้องหากลุ่มบริษัทเอกชนที่ถูกกล่าวหาว่าร่วมแก้ไขข้อสอบ มีผู้เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้ว 4 คน โดย 3 คนให้การปฏิเสธ และ 1 คนให้การรับสารภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
นอกจากนี้ พนักงานสอบสวนยังได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแก่ผู้ต้องหาที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกรุงเทพมหานคร ได้แก่ จ่าสิบตรีพิชิต ทั้งพรม นายวิน ธนพชรโภคิน และ น.ส.ศตพร ธนพชรโภคิน ในฐานะสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิด ซึ่งทั้งหมดยังให้การปฏิเสธ
พล.ต.ต.มนตรี ระบุว่า นายธีรุตม์ได้ขอเลื่อนเข้ารับทราบข้อกล่าวหา และนัดหมายใหม่เป็นวันที่ 6 สิงหาคม เวลา 11.00 น. ขณะที่ผู้ต้องหากลุ่ม “สามเมือง” อีก 7 คน มีกำหนดเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่ 10 สิงหาคม เวลา 10.00 น.
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา พนักงานสอบสวนได้รายงานความคืบหน้าและข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แล้ว โดยคดีดังกล่าวอยู่ภายใต้การสอบสวนของคณะพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามแต่งตั้งขึ้น
ขั้นตอนต่อไป พนักงานสอบสวนจะยื่นขอโอนตัวผู้ต้องหาที่เหลือจากศาลอาญาไปอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งขณะนี้ผู้ต้องหายังอยู่ระหว่างการฝากขังผัดที่ 2 และจะครบกำหนดในวันที่ 7 สิงหาคม ก่อนเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งสำนวนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป