ชาวหมู่บ้านทวีสุข นาริสา ยื่นหนังสือคัดค้านตั้งชุมชน หวั่นกระทบการบริหาร-ถูกแทรกแซง

วันนี้(5 ส.ค.)ตัวแทนสมาชิกผู้พักอาศัยในหมู่บ้านทวีสุข นาริสา เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือคัดค้านการจัดตั้งชุมชนในพื้นที่ต่อผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม โดยมี นางสาวนิรชร เทพหนู ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม เป็นผู้รับหนังสือ
ทั้งนี้ หนังสือคัดค้านดังกล่าวเป็นหนังสือปิดผนึก พร้อมแนบรายชื่อสมาชิกผู้พักอาศัยที่ร่วมลงนามคัดค้านจำนวน 246 ครัวเรือน จากจำนวนครัวเรือนทั้งหมดประมาณ 800 ครัวเรือนในหมู่บ้าน เพื่อแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการจัดตั้งชุมชนในครั้งนี้
ตัวแทนผู้พักอาศัยระบุว่า สมาชิกที่ร่วมลงชื่อคัดค้านมีความกังวลว่าการจัดตั้งชุมชนในรูปแบบดังกล่าวอาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนในหมู่บ้าน และอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการภายในชุมชนในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการงบประมาณ กระบวนการดำเนินการจัดตั้งที่ต้องการความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากประชาชน รวมถึงความกังวลว่าจะเกิดความขัดแย้งภายในหมู่บ้านจากการแทรกแซงทางการเมือง
กลุ่มผู้คัดค้านจึงเห็นว่าควรชะลอหรือทบทวนการดำเนินการจัดตั้งชุมชน พร้อมเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้พักอาศัยอย่างทั่วถึง เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนส่วนใหญ่ และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว
ภายหลังการยื่นหนังสือ ตัวแทนผู้พักอาศัยคาดหวังให้สำนักงานเขตบึงกุ่มนำข้อกังวลและข้อเสนอของประชาชนไปประกอบการพิจารณา ก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมและลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน