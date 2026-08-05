ทีมประกันสังคมก้าวหน้า ฟ้องศาล ปค.เพิกถอนประกาศเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ชี้อ้างคำสั่งศาลบังหน้า ยื้อคืนอำนาจผู้ประกันตน

ทีมประกันสังคมก้าวหน้าฟ้องศาลปกครอง สั่งเพิกถอนประกาศเลื่อนเลือกตั้งบอร์ด ชี้เป็นการใช้คำสั่งศาลบังหน้า เป็นเกมการเมืองเพื่อยื้อการคืนอำนาจให้ผู้ประกันตน และขัดขวางการปฏิรูปประกันสังคม
วันนี้ (5 ส.ค.) ทีมประกันสังคมก้าวหน้า นำโดย รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี พร้อมผู้สมัครรับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 14 คน ยื่นฟ้องศาลปกครองกลาง ขอเพิกถอนประกาศเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม และขอให้ศาลสั่งให้มีการจัดการเลือกตั้งตามกำหนดเดิมในวันที่ 27 ก.ย. 2569 โดยเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
นายษัษฐรัมย์ยืนยันว่า คำสั่งศาลปกครองมีผลเพียง ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขการลงทะเบียนล่วงหน้า เท่านั้น ไม่ได้สั่งให้เลื่อนการเลือกตั้งทั้งกระบวนการ แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกันสังคมกลับชะลอทุกขั้นตอน จึงถือเป็นกระทำเกินคำสั่งศาลและใช้คำสั่งศาลเป็นข้ออ้างขัดขวางการปฏิรูปประกันสังคม
พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า การเลื่อนเลือกตั้งอย่างไม่มีกำหนดอาจเป็นเกมการเมืองของเครือข่ายอำนาจในกระทรวงแรงงานที่ต้องการยื้อการคืนอำนาจให้ผู้ประกันตน ทั้งที่บอร์ดประกันสังคมชุดเดิมหมดวาระมาตั้งแต่เดือนก.พ. แต่กลับยื้อเวลาจนถึงขนาดนี้ ทำให้การบริหารกองทุนอยู่ในภาวะสูญญากาศมานานกว่า 5 เดือน
"เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่กระบวนการปกติเพราะบอร์ดประกันสังคมชุดเดิมหมดวาระไปตั้งแต่ก.พ. จริงๆการหย่อนบัตรควรจะเกิดในช่วงเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา และวันนี้ควรจะได้บอร์ดชุดใหม่แล้วด้วยซ้ำ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพยายามยื้อ เปลี่ยนวิธีการเลือกตั้ง มาจนถึงครั้งนี้มีการดำเนินกระบวนการเพื่อจัดการเลือกตั้งไปแล้วกว่า 70% เหลือเพียงแค่การหย่อนบัตร แต่โดยกระบวนการทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าทางคณะกรรมการเลือกตั้งประกันสังคมได้มีการปฏิบัติการที่เกินคำสั่งศาล ถ้าพูดตามประสากฎหมายก็เหมือนกับการที่พระรามให้หนุมานไปบุกเอาตัวนางสีดาคืน แต่หนุมานก็กลับเผากรุงลงกาเสียอย่างนั้น แล้วก็ทำให้เกิดความเสียหาย เกิดความขัดแย้งต่างๆมากมายตามมา"
ทีมประกันสังคมก้าวหน้ายังเรียกร้องให้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หากมีเจตนาที่จะปฏิรูปประกันสังคมตามที่ได้หาเสียงไว้ในการเลือกตั้ง ควรจะเดินหน้าจัดการเลือกตั้งตามกำหนดเดิม และอย่าปล่อยให้กลุ่มอำนาจเดิมบิดเบือนข้อมูล พร้อมย้ำว่าสำนักงานประกันสังคมมีทั้งงบประมาณ บุคลากร และความพร้อมเพียงพอที่จะจัดการเลือกตั้งในวันที่ 27 ก.ย. ได้ตามแผน เพื่อคืนกระบวนการประชาธิปไตยให้กองทุนประกันสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกันตนกว่า 10 ล้านคน