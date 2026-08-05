ครม.ไฟเขียวเลื่อนตำแหน่ง “ผู้กำกับหนุ่ย” บอดี้การ์ดตระกูลชินฯ ขึ้นเป็น ผอ.ป.ย.ป.

ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง พ.ต.อ.วทัญญู วิทยผโลทัย หรือ “ผู้กำกับหนุ่ย” จากรอง ผอ.ป.ย.ป. ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผอ.ป.ย.ป. หลังย้ายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเป็นข้าราชการพลเรือนเมื่อปลายปี 2568
วันนี้ (5 ส.ค.) มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง พ.ต.อ.วทัญญู วิทยผโลทัย หรือ “ผู้กำกับหนุ่ย” จากตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.
รายงานระบุว่า พ.ต.อ.วทัญญู เป็นอดีตนายตำรวจอารักขาที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดครอบครัวชินวัตรมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่สมัย นายทักษิณ ชินวัตร ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จนถึงรัฐบาลของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร
ก่อนหน้านี้ พ.ต.อ.วทัญญู ได้โอนย้ายจากข้าราชการตำรวจ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 ในสมัยรัฐบาล ครม.อนุทิน 1 ก่อนที่ล่าสุด ครม.จะมีมติเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.