“สีหศักดิ์” เผย ร่าง “ฮลุน โซโล่” ถึงไทยพรุ่งนี้เช้า ก่อนส่งญาติต่อ ยังไม่ถึงเวลาเปิดเผยปมเหตุเสียชีวิต

“สีหศักดิ์” เผย ร่าง “ฮลุน โซโล่” ถึงไทยพรุ่งนี้เช้า ก่อนส่งญาติต่อไป บอกยังไม่ถึงเวลาเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิต
วันนี้(5 ส.ค.) นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการนำร่างของ นายบวรทัต เป็งสุข หรือ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวชาวไทย ที่เสียชีวิตในประเทศจอร์เจีย กลับประเทศ ว่าจะถึงประเทศไทยพรุ่งนี้เช้า(6 ส.ค.) ในเวลา 5.15 น. โดยกระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกประสานกับฝ่ายจอร์เจียในการนำร่างกลับบ้าน ฉะนั้นเมื่อร่างกลับถึงประเทศไทยก็ขึ้นอยู่กับญาติว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อ ซึ่งเบื้องต้นทราบว่าจะมีการส่งชันสูตร
ส่วนความคืบหน้าจากจอร์เจียนั้น นายสีหศักดิ์ กล่าวว่าทางจอร์เจียอยู่ระหว่างการสรุป และตรวจสอบบางอย่างอยู่ จึงได้มีการเก็บทรัพย์สินของ ฮลุน โซโล่ ไว้ก่อน
เมื่อถามว่ากระทรวงการต่างประเทศของไทยได้มีการทักท้วงหรือมีข้อสงสัยในประเด็นใดเพิ่มเติมอะไรหรือไม่ นายสีหศักดิ์ ระบุว่า ทางเราขอให้ทางจอร์เจียดำเนินการตรวจสอบอย่างเต็มที่
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้น นายสีหศักดิ์ คิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเผย เพราะต้องคุยกับญาติด้วย ว่าเมื่อร่างกลับถึงประเทศไทยแล้วเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการ