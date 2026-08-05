"อนุทิน" เผยภาพถ่ายบัตรประชาชนเสื้อส้มหลุดว่อน ถ่ายไว้นานแล้ว สั่งเช็กปมข้อมูลราชการหลุด-มีระบบป้องกันหรือไม่ ด้าน "ไชยชนก"ยันข้อมูลหลุดไม่ใช่แฮ็ก ใช้ IP เดียว สถานที่เดียว ล็อกอิน 2 ครั้ง บอกปิดระบบสกัดข้อมูลรั่วเพิ่มแล้ว ชี้ปมพฤติกรรมโยงการเมืองเป็นไปได้สูง แต่ไม่ฟันธง เผยปิดระบบสกัดข้อมูลรั่วเพิ่มแล้ว
ที่ทำนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 10.10 น.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อมายังตึกบัญชาการ เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในส้วนของพรรคภูมิใจไทยพี้อมทีมงานคณะใหญ่เดินตามมาด้วย
ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีข้อมูลทางราชการรั่วไหล ซึ่งปรากฏภาพนายกรัฐมนตรีสวมเสื้อสีส้มขณะถ่ายภาพ เพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยนายกรัฐมนตรี พยักหน้ารับ พร้อสกล่าวสั้น ๆ ว่า “เป็นการถ่ายนานแล้ว”
เมื่อถามว่า ได้มีการสั่งการเกี่ยวกับกรณีข้อมูลรั่วไหลอย่างไรบ้าง นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบว่า ข้อมูลหลุดออกมาได้อย่างไร หลุดจริงหรือไม่ และมีระบบป้องกันหรือไม่
เมื่อถามว่า ขณะนี้ทราบหรือยังว่าข้อมูลรั่วไหลมาจากหน่วยงานใด และข้อมูลที่ปรากฏเป็นข้อมูลจริงของนายกรัฐมนตรีหรือไม่ นายอนุทิน หันมาฟังคำถาม แต่ไม่ได้ตอบ ก่อนเดินเข้าห้องห้องรับรอง เพื่อขึ้นลิฟต์เข้าห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
ด้านนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้สัมภาษณ์เรื่องเดียวกันว่า ขณะนี้การตรวจสอบมีความคืบหน้าไปมากแล้ว ขอให้รอทีมงานเป็นผู้ดำเนินการและแถลงรายละเอียด โดยสิ่งที่เกิดขึ้นมีพฤติกรรมที่น่าสนใจและจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่ใช่เป็นการแฮ็กข้อมูล ซึ่งพบว่าเป็น IP เดียว มาจากสถานที่เดียว และมีการใช้แอ็กเคานต์ในการล็อกอิน 2 ครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจ แต่ขอให้รอทีมงานตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน ขณะนี้ได้มีการปิดระบบไปแล้ว จึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีข้อมูลหลุดเพิ่มเติมจากช่องทางนี้
เมื่อถามว่า IP ดังกล่าวอยู่ที่ไหน นายไชยชนก กล่าวย้ำว่า ขอให้รอทีมงานเช็คให้ครบทั้งหมดก่อน ว่ามาจากที่ใดบ้าง แต่น่าจะมาจากจุดเดียว
เมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลที่หลุดในครั้งนี้มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง นายไชยชนก กล่าวว่า ผมว่าในพฤติกรรมที่เราเจอ มีความเป็นไปได้สูง แต่ยังไม่สามารถฟันธงได้ ขอรอผลการตรวจสอบก่อน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมดังกล่าว
เมื่อถามว่าภาพที่ปรากฏออกมาเป็นภาพของนายไชยชนกจริงหรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า เป็นภาพเก่าจากบัตรประชาชนใบเดิม