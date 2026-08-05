วีระ’ เดือด! โวยโดนข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการหัวเราะเยาะกลางห้องประชุมกมธ.งบประมาณฯ ถาม ‘หัวเราะอะไร’

ประชุมกมธ.งบประมาณฯ เดือด “วีระ” ฉะข้าราชการศึกษา ลั่นถามกลางห้อง คุณหัวเราะอะไร หลังถูกหัวเราะเยาะขณะอภิปรายเรื่องปัญหาครู
เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ที่รัฐสภา ซึ่งเป็นการพิจารณางบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ในระหว่างที่นายวีระ ธีรภัทรานนท์ กรรมาธิการฯ กล่าวอภิปรายซักถามปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่องจำนวนบุคลากรครูนั้น ปรากฏว่านายวีระแสดงความไม่พอใจที่มีข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการหัวเราะขณะที่ตัวเองกำลังพูดอยู่
“ผมขอถามท่านปลัดฯ ว่า จริงๆ แล้ว ครูที่สอนหนังสือ เทียบกับนักเรียนในการดูแลของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านเคยไปทำไหม ว่าจริงๆ แล้วเนี่ย ครู 1 คนเนี่ย รับผิดชอบกับเด็กกี่คน ถ้ามันรับผิดชอบเด็กน้อยเท่าไหร่ มันก็ยิ่งดีเท่านั้น แต่ถ้าเกิดรับผิดชอบมากเท่าไหร่ มันก็ยิ่งเลวเท่านั้น เพราะไม่มีเวลาดูแล สมัยที่ผมเป็นนักเรียน เมื่อ 60 ปีที่แล้วเนี่ย เอาจริงๆ ไม่ใช่ผมอายุน้อยนะครับ ผมอายุเยอะนะครับ ท่านที่มานั่งทั้งหมดเนี่ย อายุน้อยกว่าผมทุกคนนะครับ คุณมาหัวเราะอะไร คุณหัวเราะอะไร คุณอายุมากกว่าผมเหรอ ท่านที่นั่งคู่กับนั่งปลัดฯ อ่ะใคร ผมตั้งใจพูดนะครับ ผมไม่ได้ดูหมิ่นอะไรท่านนะครับ ท่านมาหัวเราะเยาะผมอย่างนี้ ผมโกรธนะครับ ผมเลยพูดไม่ออกเลย ต่อก็แล้วกันนะครับ รายละเอียดที่ท่านควรจะไปดู ก็คือว่าปัญหามันเป็นปัญหาทั้งบุคลากรที่เป็นผู้สอน ปัญหามันเป็นทั้งระบบของการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นปัญหา ซึ่งผมคิดว่านี่เป็นหนึ่งในปัญหาไม่มีทางแก้ไขได้” นายวีระ กล่าว