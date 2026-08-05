รัฐควัก 1.8 หมื่นล้านอุ้มค่าไฟถนน กกพ. ไม่ลดสักสตางค์ ‘อรรถวิชช์’ฟาดถึงเวลายุบองค์กรมีไว้เพื่อใคร

“อรรถวิชช์” ฟาด กกพ. ไม่ลดค่าไฟ ทั้งที่รัฐแบกแทน 1.8 หมื่นล้าน ถอดค่าไฟถนนพ้นบิลประชาชน ชี้ถึงเวลาทบทวนบทบาท-ยุบองค์กร
ดร.อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี อดีต สส.พรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวว่าการเอาไฟถนน ออกจากบิลค่าไฟ 0.10 บาทได้แล้ว โดยรัฐจ่ายให้แทนปีละ 18,000 ล้าน แต่ กกพ. กลับไม่ลดค่าไฟ ยังเสนอหน่วยละ 3.95 เท่าเดิม ควรยุบ กกพ.ได้แล้ว
จากประเด็นค่าไฟฟ้าที่ยังเป็นภาระของประชาชน แม้รัฐบาลจะตัดสินใจรับภาระค่าไฟสาธารณะหรือค่าไฟถนนแทนประชาชน คิดเป็นวงเงินกว่า 18,000 ล้านบาทต่อปี จนสามารถถอดต้นทุนดังกล่าวออกจากบิลค่าไฟได้ราว 10 สตางค์ต่อหน่วย แต่กลับไม่ปรากฏข้อเสนอให้ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลง
ประเด็นดังกล่าวทำให้ ดร.อรรถวิชช์ ออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างตรงไปตรงมา โดยระบุว่า ในเมื่อภาครัฐยอมรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้แทนประชาชนแล้ว คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ควรนำต้นทุนที่ลดลงมาสะท้อนในอัตราค่าไฟฟ้าทันที ไม่ใช่ยังคงเสนออัตราเดิมที่ 3.95 บาทต่อหน่วย
โดยก่อนหน้านี้ กกพ. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการกำหนดค่าไฟฟ้างวดเดือนกันยายน–ธันวาคม 2569 จำนวน 4 ทางเลือก โดย 3 ทางเลือกเป็นการปรับขึ้นค่าไฟ ส่วนอีก 1 ทางเลือกคือการคงอัตราเดิมที่ 3.95 บาทต่อหน่วย แต่ไม่มีทางเลือกใดเสนอให้ลดค่าไฟลง ส่งผลให้เกิดคำถามจากหลายฝ่ายว่า เหตุใดต้นทุนบางส่วนที่ลดลงแล้วจึงยังไม่ถูกส่งผ่านไปถึงผู้ใช้ไฟฟ้า
อรรถวิชช์มองว่า กกพ. ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการพลังงานและคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงาน แต่ผลลัพธ์ที่ปรากฏกลับสวนทางกับความคาดหวังของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงที่ค่าไฟยังเป็นภาระต่อภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตถึงโครงสร้างระบบไฟฟ้าของประเทศที่ภาครัฐมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าลดลงเหลือต่ำกว่า 30% ขณะที่การผลิตส่วนใหญ่กว่า 70% อยู่ในมือภาคเอกชน พร้อมเสนอแนวคิดให้ยุบ กกพ. และโอนภารกิจรวมถึงบุคลากรไปอยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อให้การกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลเดินไปในทิศทางเดียวกัน
ล่าสุดนายอรรถวิชช์ได้ข้อเสนอ ก็สะท้อนคำถามสำคัญที่สังคมกำลังจับตาคือ หากต้นทุนบางส่วนถูกนำออกจากบิลค่าไฟแล้ว เหตุใดประชาชนจึงยังไม่เห็นค่าไฟที่ลดลงอย่างเป็นรูปธรรม และองค์กรกำกับดูแลได้ทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานอย่างเต็มที่แล้วหรือยัง
ดังนั้นคำถามนี้อาจสำคัญยิ่งกว่าการถกเถียงว่าจะ “ยุบ” หรือ “ไม่ยุบ” กกพ. เพราะท้ายที่สุดสิ่งที่ประชาชนต้องการไม่ใช่การปรับโครงสร้างองค์กร แต่คือค่าไฟที่สะท้อนต้นทุนจริง เป็นธรรม และตรวจสอบได้