รัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ติดตั้ง Solar Rooftop ถึง 30 ก.ย. นี้ หนุนพลังงานสะอาด

รัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้ง Solar Rooftop ถึง 30 ก.ย.นี้ เดินหน้าพลังงานสะอาด ยกระดับมาตรฐานการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
วันนี้(5ส.ค.69 นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยนายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายการติดตั้ง Solar Rooftop สำหรับภาคประชาชนทั่วประเทศ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor) และอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง เช่น แผงโซลาร์เซลล์และอินเวอร์เตอร์ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม – 30 กันยายน 2569 โดยผู้ประกอบการต้องมีคุณสมบัติและมาตรฐานตามที่การไฟฟ้ากำหนด ขณะที่อุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น IEC และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลยังอยู่ระหว่างดำเนินการมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง Solar Rooftop ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ. 2569 โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตั้ง Solar Rooftop ได้ 500,000 ครัวเรือนในระยะแรก เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม