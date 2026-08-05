รัฐบาลสั่งรับมือฝนหนักเดือนสิงหาคม เฝ้าระวังน้ำท่วม 24 ชม.

รัฐบาลยกการ์ดสูงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ สั่งหน่วยเกี่ยวข้อง รับมือฝนเดือนสิงหาคม ระดมเครื่องจักรกลเข้าจุดเสี่ยง - ตั้งศูนย์พักพิงพร้อมช่วยเหลือ 24 ชม.
วันนี้(5ส.ค.69) ร้อยเอกหญิงภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้น เพื่อบริหารจัดการน้ำเชิงรุก และเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) เพื่อติดตามปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำแบบ Real-time
ข้อมูลปัจจุบัน พบว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมประมาณ 43,000 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 57% ของความจุ ซึ่งยังสามารถรองรับน้ำหลากได้อีกกว่า 33,000 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุล สอดคล้องกับปริมาณฝนที่ตกในแต่ละพื้นที่ เพื่อรองรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝน ขณะเดียวกันยังคงรักษาปริมาณน้ำต้นทุนไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
ร้อยเอกหญิงภัทร์ดารัสมิ์ ระบุว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่ 3–10 สิงหาคมนี้ รัฐบาลจึงได้เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยมีการระดมเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องจักรกลหนัก เข้าประจำจุดเสี่ยงริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำ พร้อมเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
นอกจากนี้ ต้องเฝ้าระวังปริมาณฝน ที่จะเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของประเทศจีน โดยเฉพาะวันที่ 6-8 สิงหาคมนี้ ที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือตอนบน เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในลุ่มน้ำสายและลุ่มน้ำน่าน รัฐบาลได้กำชับจังหวัดต้นน้ำ อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน และสุโขทัย ให้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชน