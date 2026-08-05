โลกใบนี้ (หมุน)เพื่อ “เนวิน” คนเดียว !?

สำหรับคอการเมือง ชื่อของ นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ย่อมรู้จักกันดี ทั้งในเรื่องของคารมคมคาย เหลี่ยมมุมถือว่าพอตัวไม่เบาเหมือนกัน วันก่อนได้โพสต์ข้อความตั้งหัวเรื่องว่า เนวิน…โลกนี้เพื่อเธอคนเดียว มีบางช่วงบางตอนที่พอหยิบฉวยออกมาให้เห็น ดังนี้
ผมพยายามใช้ชีวิตเพื่อ“ปล่อยวาง” มิได้ใช้ชีวิตเพื่อ“ยึดถือ” ว่าผมมีตัวตนอะไร
ผมมิได้ยึดถือว่า อันตัวกูนั้น “ต้องขาสั้นเท่านั้น” ผิดจากขาสั้น ก็มิใช่ตัวกู
เมื่อไม่กี่วันมานี้ ผมไป“อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)” ที่เพชรบุรี
วันนั้น อากาศร้อนมาก เกือบทุกคนสวมหมวก แต่ก่อนเข้าไปในพระที่นั่ง ทุกคนถอดหมวก ทุกคนถอดรองเท้า เอารองเท้าใส่ถุงพลาสติก เดินถือถุงพลาสติกที่ใส่รองเท้า เข้าชมพระที่นั่ง
เรื่องการเคารพ เป็นมงคลอย่างหนึ่ง จัดอยู่ในมงคล 38
เข้าไปในวัด เข้าไปในโบราณสถาน หรือที่สำคัญในทางศาสนา ก็“ควรจะ” มีความเคารพ ถอด“ตัวกู”ไว้หน้าประตู
กลางคืน เวลานอน คนนุ่งขาสั้น ถอดขาสั้นหรือเปล่า คืนไหนถอด นั่นเป็น “เนวิน” หรือ แปลงร่างเป็นใคร
เพื่อนผม น้องผม พี่ผม จากที่เคยด่าเนวิน วันนี้มาชื่นชม ปกป้องเนวิน
ที่จะละเลยไม่กล่าวถึงไม่ได้ คือ “พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล” สส.นครศรีธรรมราช ซึ่งเคยเป็น อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ ถ้าจะให้ดี น้องซักกางเกงขาสั้นให้เนวิน เสียด้วย ก็น่าจะดีไม่น้อย
คนเชียร์เนวิน ก็เชียร์เสียจริง-เชียร์เสียจัง ไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์องค์เณร
คนตำหนิ ก็กระมิด กระเมี้ยน ไม่กล้าเอ่ยชื่อ ใช้ชื่อย่อบ้าง กลัวถูกฟ้อง
ส่วนผม ตรงไป-ตรงมา ครับ เนวิน ที่ผมกล่าวถึง คือเนวิน ชิดชอบ ครับ
ก็ถือว่ามีครบทุกรส สำหรับ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ที่กล่าวถึง นายเนวิน ชิดชอบ และคนที่ออกมาเชียร์กันแบบสุดลิ่ม กับกรณีที่ได้เห็นภาพนายเนวิน ใส่กางเกงขาสั้น เสื้อยืดสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เข้าไปทำพิธีในบริเวณศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ที่แม้ว่าจะถูกวิจารณ์ ถูกตำหนิว่าไม่เหมาะสมแค่ไหนก็ตาม แต่ความหมายก็คือ นี่คือ “ตัวกู” เหมือนกับว่า “โลกใบนี้ต้องหมุนรอบตัวเขา” อะไรประมาณนั้น
แน่นอนว่า ครั้งนี้เสียงส่วนใหญ่มีแต่คนตำหนิ ประเภทว่า ไม่รู้กาลเทศะ ไม่ให้ความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านให้ความเคารพ
อย่างไรก็ดี ในเวลาต่อมา นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด โพสต์เฟซบุ๊ก ชี้แจงกรณีปรากฏภาพใส่กางเกงขาสั้นร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ทำให้ถูกวิจารณ์ไม่เหมาะสม โดยระบุว่า เคารพ ศรัทธา และบูชาด้วยหัวใจ มากกว่า 10 ปีแล้ว ที่สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มาทำพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพ ที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช องค์พ่อจตุคามรามเทพ คือ สิ่งศักดิ์สิทธิที่ผมบูชา และอัญเชิญขึ้นอยู่บนคอผม จนถึงทุกวันนี้
ทุกๆ ปี ผมจะพานักฟุตบอลทุกคน ทีมโค้ช และเจ้าหน้าที่ทีมทุกคน มาทำพิธีสักการะ ขอพรจากองค์พ่อจตุคามรามเทพ และผมจะนำถ้วยแชมป์ทุกรายการที่ได้จากการแข่งขัน เข้าประกอบพิธีด้วย
พิธีบวงสรวงสักการะเช่นนี้ จัดเป็นประจำทุกปี ก่อนจะเปิดฤดูกาลการแข่งขัน เป็นความเชื่อ เป็นศรัทธา ของผม ในฐานะประธานสโมร และเป็นการแสดงออกถึงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนักฟุตบอล และเจ้าหน้าที่ทีม ทุกคน เป็นสิ่งเตือนใจให้ทุกคนได้ระลึกว่า เคยมากล่าววาจาใดๆ ที่ศาลหลักเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ประดิษฐานอยู่ ณ ที่แห่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตั้งจิตอธิษฐานว่าจะซื่อสัตย์ต่ออาชีพนักฟุตบอล เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเอง และเพื่อความสำเร็จร่วมกันของสโมสรฯ
นอกเหนือจากนี้ นายเนวิน ยังชี้แจงอีกว่า ที่ผ่านมาหากต้องไปร่วมงานที่ไหนก็ตาม เขาก็จะแต่งตัวในลักษณะนี้มาตลอด และเป็นเรื่องที่ฝ่ายเจ้าภาพไม่ได้ห้าม หรือไม่อนุญาตแต่อย่างใด
เอาเป็นว่า นายเนวิน พยายามชี้ให้เห็นว่า ที่ผ่านมาเขา “ก็เป็นแบบนี้มานานแล้ว” อีกทั้งงานพิธีที่ศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันก่อน ก็เป็นงานในลักษณะส่วนตัว ไม่ใช่งานราชการ และทำด้วยความเคารพมานานนับสิบปีแล้ว
แม้ว่าในคำชี้แจงทั้งเจ้าตัวเอง หรือบรรดาลูกน้อง คนรอบข้างที่พยายามชี้ให้เห็นว่า เป็นงานในลักษณะไม่เป็นทางการ งานส่วนตัว และที่สำคัญนี่คือ “เอกลักษณ์ส่วนตัว” ที่ประพฤติปฏิบัติมาแบบนี้มานานหลายปีแล้ว แต่ถึงอย่างไรหากสังเกตให้ดี จะเห็นว่านี่อาจเป็นครั้งแรกๆ ที่ นายเนวิน ชิดชอบ ต้องออกมาโพสต์ชี้แจงเป็นเรื่องเป็นราว และ “ร่ายยาว” ชี้แจงสาเหตุ และเหตุผลค่อนข้างจริงจัง
ผิดกับทุกครั้งที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการไปร่วมงานแต่งงาน หรือในงานศพ หรืองานที่มีการจัดอย่างเป็นทางการ งานราชการอะไรก็ตาม แม้จะถูกวิจารณ์ในเรื่องความไม่เหมาะสม ไม่ถูกกาลเทศะ มาตลอด แต่เขาก็แทบจะไม่มีออกมาชี้แจง หรือออกมาอธิบายให้สังคมได้ทราบเท่าใดนัก มักจะปล่อยให้ผ่านไปตามเวลา จนกระทั่งเสียงวิจารณ์ก็เงียบไป หรือมีเรื่องใหม่มากลบเสียงเหล่านั้นไป
อย่างไรก็ดี กรณีที่ “ศาลหลักเมืองนครศรีฯ” คราวนี้อาจแตกต่างจากหลายครั้งที่ผ่านมา ที่ นายเนวิน ชิดชอบ เคยเจอมา เพราะไม่ว่ามองมุมไหน ภาพที่สื่อออกมาให้เห็นถือว่า “ไม่เหมาะ” อีกทั้ง สำหรับ“ศาลหลักเมือง” และ “องค์จตุคามฯ” ในเรื่องของความเคารพบูชานั้น ทั้งภาคใต้ และทั่วประเทศ เป็นเรื่องใหญ่แค่ไหนทุกคนย่อมรู้ดี ขณะเดียวกันสำหรับ นายเนวิน ชิดชอบ ก็ย่อมรู้ดีเช่นเดียวกัน ถึงได้มีปฏิกิริยาดังกล่าวออกมา
**อีกทั้งหากพิจารณากับผลกระทบที่อาจตามมาในหลายเรื่อง โดยเฉพาะในทางการเมืองในพื้นที่ภาคใต้ กับพรรคภูมิใจไทย ที่อาจถูกขยายผลจนลุกลามไปไกล ทำให้ต้องรีบออกมา “เบรก” อย่างเร็ว แต่ขณะเดียวกัน ในคำชี้แจงดังกล่าว ก็ยังมีเนื้อหาที่สื่อออกมาให้เห็นในลักษณะที่ว่า “โลกใบนี้ยังต้องหมุนรอบตัวเนวิน” อยู่ดี!!