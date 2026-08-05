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“ไอซ์” แบข้อสอบ ชี้ 13 จุดตายรัฐบาลสีน้ำเงิน!
ตามไทม์ไลน์ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยประชุมที่สอง จะเริ่มวันที่ 25 ส.ค. - 22 ธ.ค 69
มีไฟต์บังคับ ที่เหมือนการซ้อมใหญ่ของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ คือ การพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 เพื่อประกาศใช้ได้ทันในวันเริ่มปีงบประมาณฯ (1 ต.ค.69)
รอบแรกนี้ ถึงจะอภิปรายกันดุเดือดแค่ไหน แต่คงไม่ถึงกับทำให้เกิดการ “คว่ำ” ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ จนรัฐบาลต้องคว่ำตามไปด้วย เพราะปัญหาจะตามมามากมาย ชัดๆคือ รัฐบาลที่ตั้งขึ้นใหม่จะไม่มีงบฯ มาใช้จ่าย ในทางการเมืองถือว่าได้ไม่คุ้มเสีย
จะหัก จะโค่นกัน ก็ควรรอในช่วงเปิดศึกซักฟอก ที่จะเป็นวาระถัดไปดีกว่า
เพื่อเป็นการโหมโรง เลี้ยงกระแส “สส.ไอซ์” รักชนก ศรีนอก ได้ออกมา “แบข้อสอบ” ให้เห็นกันจะๆ ว่า รัฐบาลได้ทำอะไรให้ประชาชนคลางแคลงใจ จนถึงเจ็บช้ำน้ำใจอย่างไรบ้าง ...
มีครบหมด ทั้งการทุจริต คอร์รัปชัน เอื้อประโยชน์พวกพ้อง ไม่เคารพกฎหมาย ใช้กฎหมายอย่างสองมาตรฐาน... อาทิ
1. เรื่องโกงการเลือกสว. หรือ “คดีฮั้วสว.” แล้ว สว.ชุดนี้ก็เป็นคนรับรองกรรมการองค์กรอิสระ ตอนนี้ กกต. 4 ใน 7 คน ก็ได้ไฟเขียวจาก สว. ชุดนี้ ที่สำคัญคือตอนนี้ “คดีฮั้ว สว.” อยู่ในมือ กกต.ยังไม่รู้ว่าจะส่งศาลฎีกาพิจารณาหรือไม่ ถ้าไม่ส่ง ก็คือ ไม่มีโกงการ สว. ไม่มีความผิดปกติใดใดอย่างนั้นหรือ
2. รุกที่เขากระโดง พรรคภูมิใจไทยคุมกระทรวงสำคัญไว้หมดแล้ว ทั้งกระทรวงคมนาคม ที่กำกับการรถไฟ กระทรวงมหาดไทย ที่กำกับ กรมที่ดิน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำกับกรมป่าไม้ แล้วประชาชนจะหวังอะไรอีก?!
3. ทุจริตสอบท้องถิ่น คนดีดี ที่ทุ่มเทอ่านหนังสือ ตั้งใจสอบโดยใช้ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมา แทบจะทะลุเข้าไปไม่ได้เลย ด้วยวิธีการปกติ ใครๆ ก็รู้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นปีนี้ปีแรก แล้วที่ผ่านมาใครคุมกระทรวงมหาดไทย มาอย่างต่อเนื่อง ก็ “อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกรัฐมนตรี คนที่บอกว่าจะปราบคอร์รัปชันไงล่ะ
4. ปัญหาสารพิษข้ามพรมแดน สารพิษลุ่มน้ำกก ที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน เรื่องนี้เงียบมาก รมว.สุชาติ ชมกลิ่น” ไม่เคยพูดถึงเลย นี่ยังไม่นับปัญหา PM 2.5 ที่อยู่คู่ภาคเหนือในฤดูแล้ง ก็ไม่เห็นรัฐบาลจะหาทางแก้ไข จริงจัง
5. Ai PassTH กางออกมาให้ประชาชนดู จนแม้แต่ป้าๆ ลุงๆ ยังเข้าใจว่ามันส่อทุจริตยังไง แต่ “ไชยชนก ชิดชอบ” รมว.ดิจิทัลฯ ก๊ตีหน้ามึน สั่งเดินต่อ และเชื่อว่าสุดท้ายแล้วจะไม่มีใครถูกเอาผิด
6. ความเละเทะในสำนักงานประกันสังคม ที่กำลังส่งผล สร้างความเดือนร้อนแก่ผู้ประกันตนจำนวนมาก เบิกเงินตามสิทธิ์ของตัวเองก็ไม่ได้ สปส. ใช้เอกเซลทำบัญชีทำทรัพย์สินหาย 4,000 ล้าน แถมการตั้งบอร์ดชุดใหม่ก็ยังถูกเลื่อนออกไปไม่มีกำหนด
7. ขบวนการพ่อทิพย์ นี่เรื่องใหญ่มาก คนจีนสามารถจ่ายเงินให้สำนักงานเขต และโรงพยาบาล เพื่อเปลี่ยนสัญญาชาติลูกได้ แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นมีโรงพยาบาลไหน ข้าราชการสำนักงานเขตไหน ถูกลงโทษเลย
8. พ.ร.ก. เงินกู้ 400,000 ล้าน เอา 200,000 ล้านแรก ไปทำไทยช่วยไทย+ บัตรคนจน ปัญหาเรื่องเกณฑ์คุณสมบัติเพียบ ทำให้รู้ว่าฐานข้อมูลประชากรประเทศไทยเละเทะมาก ส่วนเงินกู้ 200,000 ล้านหลัง ที่อ้างว่าจะเอามาเปลี่ยนผ่านพลังงาน ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ส่งสำนวนไปที่ ครม. เลย แล้วกมธ.ติดตามเงินกู้ ก็ยังเปิดประชุมไม่ได้ รายละเอียดอะไรก็ยังไม่มี นี่มันเงิน 200,000 ล้านนะโว้ยยยยยย!
9. ระเบิดเวลา กองทุน กยศ. นักศึกษาที่กู้ กยศ. รายใหม่ทั่วประเทศ อาจจะโดนตัดสิทธิ์สอบ กันยาฯ-ตุลาฯนี้ และมีแนวโน้มว่า แม้เรียนไปแล้วหนึ่งเทอม แต่ก็อาจจะกู้ไม่ผ่าน เพราะ กยศ. ยังไม่ได้จ่ายค่าเทอม เนื่องจาก กยศ. เงินชอต รัฐบาลเติมเงินให้เด็กไม่พอ!
10. ป.ป.ช. แต่งตั้งโยกย้ายเป็น 1,000 ตำแหน่ง อ้างว่าเป็นการเติมตำแหน่งที่เหลือ แต่คนรุ่นใหม่ เจนใหม่ ใน ป.ป.ช. พูดเป็นเสียงเดียวกัน ใครไม่ยอมขายตัวรับใช้ “สีน้ำเงิน” อยู่ไม่ได้ ไม่โดนดอง ก็โดนย้าย ป.ป.ช.ทั่วประเทศ จะต้องเป็น สีน้ำเงินเท่านั้น แล้วอย่างนี้ การปราบทุจริตคอร์รัปชัน จะไปหวังพึ่งใคร?
11. คดี ฆ ค ต. มีคนร้องว่าเคยแจ้งตำรวจไปแล้ว แต่ตำรวจเฉย พอคดีเกิดกับชาวต่างชาติ ถึงเพิ่งลงมือจัดการ สังคมกำลังโกรธแค้น สังคมต้องการหาคนมารับผิดในเรื่องนี้ และเรียกร้องต้องลงโทษให้แรงที่สุด ทุกคนจะได้สาแก่ใจ แต่ไม่มีใครสักคน ที่เรียกร้องให้ลงโทษองค์กรตำรวจที่ปล่อยปละละเลย
12. ประธาน กสทช. หลุดออกจากตำแหน่งแล้ว แต่ไม่ยอมออก กรรมการสรรหาฯ มีมติให้ “หมอสรณ บุญใบชัยพฤกษ์” ขาดคุณสมบัติประธาน กสทช. แต่รัฐบาลก็ยังอุ้ม เจ้าตัวก็ยังหน้ามึนเข้าประชุมอยู่ และอ้างว่ายังไม่มีการโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่ง
13. งบกลาง 6,500 ล้านบาท อ้างแก้ภัยแล้ง เรื่องจริงคือ แจกผู้รับเหมาสีน้ำเงิน รัฐบาลอนุมัติงบกลาง 6,500 ล้าน ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เอาไปแก้ปัญหาเรื่องน้ำ แต่เมื่อเอาพิกัดไปพลอตลงในแผนที่ พบว่างบประมาณเกินครึ่ง ไปลงในเขตพื้นที่ สส.ภูมิใจไทย
“สส.ไอซ์” แกล้งทำข้อสอบรั่วให้แล้ว... รัฐบาลไปเตรียมคำตอบมาให้ดีละกัน!