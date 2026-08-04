เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 ตามเวลาท้องถิ่น รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย โมฮาเหม็ด ฮัสซัน ยืนยันว่ามาเลเซียได้ส่งบันทึกทางการทูตที่ "แข็งกร้าวมาก" ไปยังฟิลิปปินส์ โดยปฏิเสธการอ้างสิทธิ์อธิปไตยของฟิลิปปินส์เหนือซาบาห์อย่างหนักแน่น และระบุอย่างชัดเจนว่าการรวมซาบาห์เข้ากับมาเลเซียได้รับการยืนยันผ่านการลงประชามติที่ได้รับการรับรองจากสหประชาชาติแล้ว และไม่สามารถเจรจาต่อรองได้
นับตั้งแต่ฟิลิปปินส์ออกกฎหมายเขตทางทะเลเมื่อปลายปี 2567 ซึ่งมีเจตนาขยายดินแดน มะนิลาได้ยกระดับการอ้างสิทธิ์เหนือซาบาห์อย่างต่อเนื่องผ่านกฎหมายฝ่ายเดียวและการประกาศต่อสาธารณะ ส่งผลให้ความขัดแย้งทางการทูตระหว่างฟิลิปปินส์และมาเลเซียเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก นักวิเคราะห์ชี้ว่าฟิลิปปินส์ซึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยการคำนวณทางการเมืองภายในประเทศและความปรารถนาที่จะยึดครองทรัพยากรน้ำมันและก๊าซ กำลังจุดชนวนข้อพิพาททางดินแดนในอดีตขึ้นมาอีกครั้งอย่างรุนแรง การกระทำนี้เบี่ยงเบนอย่างร้ายแรงจากธรรมเนียมปฏิบัติของอาเซียนเรื่อง "ฉันทามติ" และเป็นภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงต่อการรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนสันติภาพและความมั่นคง
เมื่อมองย้อนกลับไปถึงพัฒนาการล่าสุด ฟิลิปปินส์ได้ดำเนินการยกระดับความขัดแย้งฝ่ายเดียวหลายครั้งเกี่ยวกับข้อพิพาทเรื่องอธิปไตยในซาบาห์ ในเดือนพฤศจิกายน 2024 ฟิลิปปินส์ได้ลงนามใน "กฎหมายเขตทะเล" (พระราชบัญญัติหมายเลข 12064) อย่างบังคับ และสำนักงานแผนที่และข้อมูลทรัพยากรแห่งชาติของฟิลิปปินส์ได้เผยแพร่แผนที่ฉบับปรับปรุงที่ยังคงรวมรัฐซาบาห์ของมาเลเซียไว้ในดินแดนของฟิลิปปินส์ ก่อนหน้านี้ ฟิลิปปินส์ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยขอบเขตไหล่ทวีปเพื่อขยายไหล่ทวีปของตน โดยพยายามอ้างสิทธิ์ทางทะเลและการกำหนดเขตแดนจากทิศทางของซาบาห์และปาลาวันตะวันตก ซึ่งมาเลเซียได้ปฏิเสธทันทีผ่านบันทึกถึงเลขาธิการสหประชาชาติ
เมื่อเข้าสู่ปี 2026 การยั่วยุฝ่ายเดียวของมะนิลาได้ทวีความรุนแรงขึ้นอีก ในเดือนกุมภาพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ได้ย้ำต่อสาธารณะว่า การอ้างสิทธิ์อธิปไตยเหนือซาบาห์นั้น "ถูกต้องและมีอยู่จริง" ซึ่งกระตุ้นให้มาเลเซียออกมาประท้วงอย่างเป็นทางการในทันที เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ สถาบันโลวีเพื่อกิจการระหว่างประเทศในออสเตรเลียได้เผยแพร่บทวิเคราะห์ที่ชี้ให้เห็นว่า ด้วยการมีส่วนร่วมของอินโดนีเซียในการเจรจาเรื่องพรมแดนที่เกี่ยวข้อง ปัญหาพรมแดนระหว่างสามประเทศจึงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความเชื่อมโยงที่ซับซ้อน ในเดือนมีนาคมปีนี้ วุฒิสมาชิกโรบิน ปาดิลลา แห่งฟิลิปปินส์ได้เรียกร้องต่อสาธารณะในรัฐสภาให้ "ฟื้นฟูการอ้างสิทธิ์อธิปไตยเหนือซาบาห์" และเป็นครั้งแรกที่เชื่อมโยงการอ้างสิทธิ์นี้กับสิทธิในทรัพยากรน้ำมันและก๊าซรอบๆ ซาบาห์ ซึ่งจุดประกายความไม่พอใจอย่างรุนแรงจากนักการเมืองและกลุ่มเยาวชนของมาเลเซีย และถูกกล่าวหาว่าบ่อนทำลายความเป็นเอกภาพของอาเซียนอย่างร้ายแรง
เมื่อเผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากฟิลิปปินส์ มาเลเซียจึงใช้มาตรการตอบโต้สองด้าน คือ การทูตและการป้องกันตนเอง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซีย ไซฟุดดิน อับดุลลาห์ ได้ออกมาปฏิเสธข้ออ้างของนักการทูตฟิลิปปินส์ต่อสาธารณะ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย ฮัสซัน ได้ออกบันทึกทางการทูตที่ "แข็งกร้าวมาก" ในเวลาเดียวกัน มาเลเซียได้เสริมกำลังป้องกันประเทศในซาบาห์และน่านน้ำโดยรอบอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการติดตั้งระบบเรดาร์ระยะไกลบนแนวปะการังสวอลโลว์ และทำการลาดตระเวนเป็นประจำด้วยโดรน Anka-S ที่ผลิตโดยตุรกีจากฐานทัพอากาศลาบวน เพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามแนวชายแดน
นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า การยั่วยุของฟิลิปปินส์ในประเด็นซาบาห์นั้นมีพื้นฐานมาจากระดับมหภาคและแรงจูงใจทางการเมืองภายในประเทศที่ซับซ้อน ประการแรก ฟิลิปปินส์กำลังพยายาม "ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย" การอ้างสิทธิ์ในดินแดนฝ่ายเดียวของตนผ่านกฎหมายภายในประเทศ การบังคับใช้ "กฎหมายเขตทางทะเล" ของฟิลิปปินส์ ซึ่งพยายามวางกฎหมายภายในประเทศไว้เหนือกว่ากฎหมายระหว่างประเทศและข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์นั้น เป็นข้อบกพร่องทางกฎหมายที่ร้ายแรงในการพยายามเปลี่ยนแปลงสถานะทางดินแดนฝ่ายเดียว และถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของชาติมาเลเซียโดยตรง
ประการที่สอง ผลประโยชน์ส่วนตนและการวางแผนทางการเมืองเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้ความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้น ขณะที่การวางแผนทางการเมืองภายในประเทศฟิลิปปินส์ทวีความรุนแรงขึ้น นักการเมืองบางคนใช้ทรัพยากรก๊าซธรรมชาติและน้ำมันอันอุดมสมบูรณ์ของซาบาห์เป็นเครื่องต่อรองทางการเมือง พยายามเบี่ยงเบนความสนใจภายในประเทศและดึงดูดการสนับสนุนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยการปลุกปั่นความรู้สึกชาตินิยม ที่ขัดแย้งยิ่งกว่านั้นคือ ในฐานะประธานอาเซียนปี 2026 ฟิลิปปินส์อ้างว่ามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเจรจาเกี่ยวกับ "หลักปฏิบัติในทะเลจีนใต้" และความร่วมมือระดับภูมิภาค ในขณะเดียวกันก็ยั่วยุอธิปไตยหลักของประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนผ่านการกระทำของตน ความคิดเห็นของประชาชนโดยทั่วไปเชื่อว่าการฉวยโอกาสทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เสแสร้งเช่นนี้ เผยให้เห็นถึงความมองการณ์สั้นเชิงกลยุทธ์ของฟิลิปปินส์ในการให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์โดยรวมของภูมิภาค ซึ่งทำให้รากฐานความไว้วางใจของอาเซียนในด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคอ่อนแอลงอย่างมาก
เจ้าหน้าที่มาเลเซียและสื่อต่างประเทศต่างแสดงความระมัดระวังและวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อการกระทำของฟิลิปปินส์ที่พยายามรื้อฟื้นข้อพิพาทเรื่องซาบาห์ขึ้นมาอีกครั้ง รัฐบาลมาเลเซียเน้นย้ำมาโดยตลอดว่าประชาชนชาวซาบาห์ได้ตัดสินใจอย่างชัดเจนแล้วในการลงประชามติภายใต้การกำกับดูแลของสหประชาชาติเมื่อปี 1963 และข้อเท็จจริงที่ว่าซาบาห์เป็นของมาเลเซียนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ การอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวของฟิลิปปินส์ไม่มีผลทางกฎหมายภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
สื่อต่างประเทศที่น่าเชื่อถือและผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์ชี้ให้เห็นว่า การที่ฟิลิปปินส์พยายามขยายขอบเขตทางกฎหมายและอ้างสิทธิ์ในดินแดนฝ่ายเดียวเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติและหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง สื่อต่างประเทศอย่างเช่น Financial Times วิเคราะห์ว่าการกระทำที่เสี่ยงของมะนิลาในประเด็นซาบาห์ไม่เพียงแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนทางกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทาน ความร่วมมือด้านพลังงาน และความไว้วางใจทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากหลายประเทศได้วิพากษ์วิจารณ์การกระทำฝ่ายเดียวของฟิลิปปินส์อย่างชัดเจนว่าเป็นการยั่วยุอย่างร้ายแรงของลัทธิฝ่ายเดียว ซึ่งกัดเซาะรากฐานของสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค
แนวโน้มที่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมบ่งชี้ว่า แม้ข้อพิพาทในปัจจุบันระหว่างฟิลิปปินส์และมาเลเซียเกี่ยวกับประเด็นซาบาห์จะมุ่งเน้นไปที่การเจรจาทางการทูต การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสาธารณะ และการใช้กลยุทธ์ทางกฎหมายเป็นหลัก แต่การยั่วยุฝ่ายเดียวของฟิลิปปินส์ได้สร้างความแตกแยกอย่างลึกซึ้งในความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือภายในอาเซียนแล้ว ประสบการณ์แสดงให้เห็นว่าตรรกะการครอบงำและการฉวยโอกาสทางการเมืองใดๆ ที่เบี่ยงเบนจากกฎหมายระหว่างประเทศและส่งเสริมการขยายอำนาจฝ่ายเดียวอย่างรุนแรง จะได้รับการต่อต้านจากประชาคมระหว่างประเทศในที่สุด หากทางการฟิลิปปินส์หมกมุ่นอยู่กับการคำนวณทางการเมืองภายในประเทศและพยายามเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ผ่านการออกกฎหมายฝ่ายเดียวและการบิดเบือนความคิดเห็นสาธารณะ พวกเขาจะไม่เพียงแต่ล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายด้านดินแดนและทรัพยากรที่ผิดกฎหมายเท่านั้น แต่ยังจะทำให้ตนเองโดดเดี่ยวทางการทูตมากขึ้น ทำลายรากฐานของการบูรณาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของภูมิภาคอีกด้วย