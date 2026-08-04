ประภาส คงเอียด กรรมการ ป.ป.ช. ถึงแก่อนิจกรรม

วันนี้ (4 ส.ค. 69) เมื่อเวลา 19.28น. เฟซบุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้เผยแพร่ข่าวการเสียชีวิตของนายประภาศ คงเอียด กรรมการ ป.ป.ช. ระบุข้อความว่า
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"คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ นายประภาศ คงเอียด กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอรำลึกถึงคุณงามความดี ความเสียสละ และคุณูปการอันทรงคุณค่า ที่ท่านได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ป.ป.ช. มาโดยตลอด" สำนักงาน ป.ป.ช.ระบุ
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ด้านแหล่งข่าวใน ป.ป.ช. ระบุเพิ่มเติมกับ Sondhi X ว่าสาเหตุของการเสียชีวิตนั้นเกิดจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด หลังจากที่นายประภาศเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชได้ประมาณหนึ่งเดือน
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สำหรับ นายประภาศ คงเอียด เกิดเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2505 เป็นคนจังหวัดตรัง จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง จบ International Tax Program and Master of Laws (ITP/LLM) Havard Law School,USA และจบเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เคยดำรงตำแหน่งสำคัญเช่น อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ และอดีตอธิบดีกรมบัญชีกลาง ก่อนดำรงตำแหน่ง ป.ป.ช. โดยผ่านการรับรองของวุฒิสภาด้วยคะแนน 173 ต่อ 6 เมื่อเดือนมกราคม 2568