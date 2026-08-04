“ธรรมนัส” มอบ “สุรินทร์-นัจมุดดีน” ร่วมสมทบทุนสร้างมัสยิดยาแมะ จ.สงขลา หนุนสถาบันศาสนา ศูนย์รวมจิตใจชุมชน

วันนี้(4 ส.ค.)ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม มอบหมายให้ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ สส.เขต 8 จังหวัดสงขลา ในฐานะรองหัวหน้าพรรค และนายนัจมุดดีน อูมา รองหัวหน้าพรรค เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานการกุศลเพื่อสมทบทุนก่อสร้างมัสยิดยาแมะ (หลังใหม่) ณ บ้านเกาะทากใต้ หมู่ 3 ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนาศาสนสถานและส่งเสริมสถาบันศาสนาอิสลามในพื้นที่
พล.ต.ต.สุรินทร์ กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายจากร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ให้เป็นผู้แทนมาร่วมสมทบทุนก่อสร้างมัสยิดยาแมะในครั้งนี้ พร้อมนำความห่วงใยและความปรารถนาดีจากหัวหน้าพรรคมาถึงพี่น้องประชาชนทุกคน โดยร้อยเอกธรรมนัสให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสถาบันศาสนา ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน และเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
“มัสยิดไม่ใช่เพียงสถานที่ประกอบศาสนกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางในการสร้างความรัก ความสามัคคี การอบรมคุณธรรม และการหล่อหลอมจิตใจของคนในชุมชน การก่อสร้างมัสยิดยาแมะหลังใหม่จึงเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม และรองรับการเติบโตของชุมชนในอนาคต” พล.ต.ต.สุรินทร์ กล่าว
“พรรคกล้าธรรมยืนยันเจตนารมณ์ในการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และความสามัคคีของประชาชนทุกศาสนา โดยเชื่อมั่นว่าศาสนสถานเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสังคมที่สงบสุขและเข้มแข็ง”
สำหรับงานดังกล่าว มีนายปฏิวัติ ทองเพชรจันทร์ นายอำเภอจะนะ และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอจะนะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมด้วยผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก ร่วมบริจาคและสมทบทุนก่อสร้างอาคารมัสยิดยาแมะ (หลังใหม่) เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา