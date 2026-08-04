“ศุภมาส” ปลื้ม หนังไทย “บินล่าฝัน” ผงาด ติด 1 ใน 4 หนังต่างชาติสร้างแรงบันดาลใจ ในเทศกาลภาพยนตร์เด็กปักกิ่ง

วันนี้ (4 ส.ค.) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วย นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ภาพยนตร์ "บินล่าฝัน" (A Time to Fly) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีน ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 7 ถึง 9 สิงหาคม 2569 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็น 1 ใน 4 ภาพยนตร์ต่างประเทศที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้
การเข้าร่วมครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่เดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้เป็นรูปธรรม โดย นางสาวศุภมาสได้มอบหมายให้สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อฯ ใช้เวทีนี้ขยายความร่วมมือด้านสื่อและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ พร้อมผลักดันให้คอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้น
"ที่ผ่านมากองทุนให้ทุนสนับสนุนผลงานดีๆ ต่อเนื่องทุกปี แต่ยังต่อยอดไปสู่การเผยแพร่ได้ไม่เต็มที่ โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ ดิฉันจึงให้สำนักงานนำผลงานทั้งที่เสร็จแล้วและที่กำลังดำเนินการ มาจัดทำเป็นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุน แล้วต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม การที่ภาพยนตร์บินล่าฝันได้ฉายที่ปักกิ่งครั้งนี้ คือ บทพิสูจน์ว่าผลงานของคนไทยไปไกลได้จริง" นางสาวศุภมาส กล่าว
สำหรับสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีน ครั้งที่ 18 ได้มีการจัดนิทรรศการ "ภาพยนตร์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชน" ภายใต้แนวคิด ให้กีฬาเยียวยาจิตใจ ให้แสงแห่งภาพยนตร์ปกป้องอนาคต โดยคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีน ร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีน และได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่ง ซึ่งปีนี้คัดเลือกภาพยนตร์เด่น 10 เรื่องจากจีนและ ต่างประเทศ เนื้อหาครอบคลุมกีฬาหลากหลายประเภท ทั้งภาพยนตร์คนแสดงและแอนิเมชัน จัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและโรงภาพยนตร์ Beijing Youth Palace Cinema พร้อมกิจกรรมพูดคุยกับผู้สร้างหลังการฉาย และห้องเรียนศิลปะภาพยนตร์สำหรับเยาวชน
นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ภาพยนตร์บินล่าฝัน มีกำหนดฉายในวันที่ 8 สิงหาคมนี้ โดยตนพร้อมคณะผู้บริหารกองทุนฯ และนายตรีเทพ ไทยคุรุพันธ์ ผู้บริหารซียู ไนเต็ด เอ็กซ์เทนชั่น ซึ่งดูแลงานนิเทศนวัตกรรมของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้ประสานงานโครงการ จะเดินทางไปร่วมงาน การได้ฉายร่วมโปรแกรมกับภาพยนตร์ระดับสากลของจีนและต่างประเทศ ถือเป็นความสำเร็จของภาพยนตร์ไทย นอกจากนี้ คณะยังเตรียมคอนเทนต์อื่นของกองทุนไปเจรจาเปิดตลาดในงานนี้ด้วย
"ดิฉันอยากให้คนไทยเห็นว่า สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ไม่ได้เพียงการรณรงค์หรือสร้างความตระหนักรู้ที่จบแค่การฉายในประเทศ แต่ยังขายต่างประเทศได้ ไปไกลได้ และสร้างรายได้กลับมาให้คนทำงานสร้างสรรค์ไทย ประชาชนสามารถติดตามผลงานที่กองทุนสนับสนุน และแจ้งเรื่องเนื้อหาสื่อที่ไม่เหมาะสมได้ที่ www.thaimediafund.or.th และเฟซบุ๊กกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์" นางสาวศุภมาส กล่าว