“พิมพ์ภัทรา” สวนกลับ “นิพิฏฐ์” ชี้การเมืองยุคใหม่วัดกันที่ผลงาน ไม่ใช่วาทกรรม“ดีแต่พูด”

“พิมพ์ภัทรา” ไม่ถือสา “นิพิฏฐ์” ปม “ซักกางเกงเนวิน” ชี้การเมืองยุคใหม่ต้องวัดกันที่ผลงาน ไม่ใช่การสร้างวาทกรรมหรือ “ดีแต่พูด” ย้ำขอใช้เวลาทำงานเพื่อประชาชนมากกว่าตอบโต้ทางการเมือง
น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล สส.นครศรีธรรมราช พรรคภูมิใจไทย ตอบโต้กรณี นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตนักการเมือง โพสต์ข้อความพาดพิงถึงตนด้วยถ้อยคำว่าให้ไป “ซักกางเกงขาสั้น” ให้นายเนวิน ชิดชอบ ภายหลังออกมาแสดงความเห็นกรณีคณะสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เดินทางมาสักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช โดยยอมรับว่ารู้สึกตกใจและไม่สบายใจ เพราะไม่คิดว่านักการเมืองอาวุโสจะเลือกใช้ถ้อยคำในลักษณะดังกล่าวกับนักการเมืองหญิงรุ่นน้อง แต่ยืนยันว่าจะไม่ถือสาและพร้อมรับฟังทุกคำวิจารณ์
น.ส.พิมพ์ภัทรากล่าวว่า ไม่ทราบว่านายนิพิฏฐ์มีปมขัดแย้งกับนายเนวินเรื่องใด แต่เห็นว่าการเมืองแบบเดิมที่อาศัยการโจมตี สร้างวาทกรรม หรือ “ดีแต่พูด” ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้ประเทศ พร้อมย้ำว่าตนเลือกทำงานมากกว่าตอบโต้ทางการเมือง และเชื่อว่าการเมืองยุคใหม่ควรวัดกันที่ผลงานซึ่งประชาชนจับต้องได้ ไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์กันเพียงเพื่อสร้างกระแส
“วันนี้ดิฉันมีภารกิจใน 3 คณะกรรมาธิการ สิ่งสำคัญคือการใช้เวลาและความสามารถทำงานให้ประชาชนอย่างเต็มที่ ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว การดีแต่พูดไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้บ้านเมือง คนทำอะไรไว้ ประชาชนย่อมเป็นผู้ตัดสินเอง” น.ส.พิมพ์ภัทรากล่าว
น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล สส.นครศรีธรรมราช พรรคภูมิใจไทย ตอบโต้กรณี นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตนักการเมือง โพสต์ข้อความพาดพิงถึงตนด้วยถ้อยคำว่าให้ไป “ซักกางเกงขาสั้น” ให้นายเนวิน ชิดชอบ ภายหลังออกมาแสดงความเห็นกรณีคณะสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เดินทางมาสักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช โดยยอมรับว่ารู้สึกตกใจและไม่สบายใจ เพราะไม่คิดว่านักการเมืองอาวุโสจะเลือกใช้ถ้อยคำในลักษณะดังกล่าวกับนักการเมืองหญิงรุ่นน้อง แต่ยืนยันว่าจะไม่ถือสาและพร้อมรับฟังทุกคำวิจารณ์
น.ส.พิมพ์ภัทรากล่าวว่า ไม่ทราบว่านายนิพิฏฐ์มีปมขัดแย้งกับนายเนวินเรื่องใด แต่เห็นว่าการเมืองแบบเดิมที่อาศัยการโจมตี สร้างวาทกรรม หรือ “ดีแต่พูด” ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้ประเทศ พร้อมย้ำว่าตนเลือกทำงานมากกว่าตอบโต้ทางการเมือง และเชื่อว่าการเมืองยุคใหม่ควรวัดกันที่ผลงานซึ่งประชาชนจับต้องได้ ไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์กันเพียงเพื่อสร้างกระแส
“วันนี้ดิฉันมีภารกิจใน 3 คณะกรรมาธิการ สิ่งสำคัญคือการใช้เวลาและความสามารถทำงานให้ประชาชนอย่างเต็มที่ ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว การดีแต่พูดไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้บ้านเมือง คนทำอะไรไว้ ประชาชนย่อมเป็นผู้ตัดสินเอง” น.ส.พิมพ์ภัทรากล่าว