PWS สนับสนุนทีมลูกหนังสถาบันพระปกเกล้า พร้อมลุยศึก “รักเมืองไทย” 30 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 ที่สนามกีฬาธูปะเตมีย์ พล.อ.เอกกมล สินหนัง รองประธานที่ปรึกษา บริษัท พี ดับบลิว เอส ที่ปรึกษากฎหมาย จำกัด (PWS Legal Advisor Law Firm) พร้อมด้วย นายรัตนพัฒน์ ปีวิเศษกุลเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ร่วมมอบเสื้อฝึกซ้อมให้แก่นักกีฬาฟุตบอลทีม Young, Junior และ Senior ของสถาบันพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งขันฟุตบอลประเพณี “รักเมืองไทย” ครั้งที่ 4
การสนับสนุนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬา พร้อมส่งเสริมความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรจากสองสถาบันชั้นนำของประเทศ
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลประเพณี “รักเมืองไทย” ครั้งที่ 4 ระหว่าง สถาบันพระปกเกล้า (KPI) กับ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.) มีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 3 รุ่น
ทั้งนี้ PWS Legal Advisor Law Firm ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว พร้อมส่งกำลังใจให้นักกีฬาทั้ง 6 ทีมฝึกซ้อมอย่างเต็มกำลัง และร่วมสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้การแข่งขันฟุตบอลประเพณี “รักเมืองไทย” ครั้งที่ 4 ประสบความสำเร็จอย่างงดงามตามเจตนารมณ์ของผู้จัดงาน