งานเข้า สว.พันธุ์ใหม่! ป.ป.ช.ตั้งสอบ “นันทนา” ล่าชื่อพบปลอม 5 สว. ตัวการ-ใครปลอมเจอแฉแน่

สว.พันธุ์ใหม่ ระทึก ป.ป.ช.ตั้งสอบ ปม “นันทนา” ล่าชื่อ 21 สว.แล้วพบมีปลอมลายมือ 5 สว. เจอแฉแน่ใครคือตัวการ-ใครปลอมลายชื่อ
วันนี้ (4 ส.ค.) แหล่งข่าวจาก สว.เปิดเผยว่า กรณีกลุ่ม สว.อิสระ/สว.พันธุ์ใหม่ ที่มี นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ และ นางสาวนันทนา นันทวโภาส เป็นแกนนำรวบรวมรายชื่อ สว.20 คนขึ้นไป เพื่อขอให้ สว.เสียงข้างมากยุติ หรือชะลอการลงมติเลือกกรรมการองค์กรอิสระเป็นการชั่วคราว เพราะ สว.จำนวนมากพัวพันคดีการฮั้ว สว.นั้น มีรายงานว่า วันที่ 6 ส.ค. 68 มี สว.รวม 8 คน คือ นางสาวนันทนา นายปริญญา วงศ์เชิดขวัญ นายเอกชัย เรืองรัตน์ น.ต.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ นายนิคม มากรุ่งเเจ้ง นายปิยพัฒน์ สุภาวรรณ นายชวพล วัฒนพรมงคล นายสหพันธ์ รุ่งโรจน์พาณิชย์ ที่ร่วมกันเเถลงข่าว โดยระบุว่า ได้รวบรวมรายชื่อ สว. 21 คน นำโดย นางสาวนันทนา จะเสนอต่อ นายมงคล สุระสัจจะ ประธาน สว. ให้ส่งคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ว่า สถานะ สว.136 คนสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 111 (7) ประกอบมาตรา 113 กรณีการโกงฮั้ว สว.และฝักใฝ่พรรคการเมือง รวมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งให้ สว.เหล่านั้นยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าศาลจะวินิจฉัยนั้น กลับพบว่า จำนวน สว. 21 คน ตามที่ นางสาวนันทนาระบุไว้ มี สว.สองคนเ เจ้งว่า ไม่ได้ร่วมลงรายชื่อ คือ นายธณัชญ์พงศ์ วงศ์มุลาลี กับ นายเดชา นุตาลัย โดย นายธณัชญ์พงศ์ ไปลงบันทึกประจำวันกับ สน.บางโพ ไว้เเล้ว และมี สว.อีกหนึ่งคน คือ พันเอกหญิง ธณตศกร บุราคม แจ้งว่า ขอถอนรายชื่อในครั้งนั้น เพราะเข้าใจในสาระสำคัญของการรวบรวมรายชื่อครั้งนั้นคลาดเคลื่อน ทำให้เหลือ สว. 18 คน ซึ่งไม่ครบเกณฑ์ขั้นต่ำ คือ ต้องมี สว.จำนวน 1 ใน 10 (20 คน) ลงลายชื่อตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคหนึ่งกำหนด
แหล่งข่าวเเจ้งว่า จากนั้น สำนักงานเลขาฯ วุฒิสภา ได้เผยแพร่เอกสารข่าวฉบับวันที่ 7 ส.ค. 2568 แจ้งต่อ นพ.เปรมศักดิ์ และคณะ ว่า มีการตรวจสอบรายชื่อ สว. 21 คน ตามคำร้อง แต่ สว.ถอนชื่อออกสามคน จึงไม่ครบจำนวน รวมทั้งยังพบ “การตรวจสอบลายมือชื่อของ สว.ของสำนักบริหารกลาง วุฒิสภา แจ้งว่า ลายมือชื่อ สว. 5 คน จาก 21 คน ไม่ตรงกับแบบลายมือชื่อ สว.ที่ให้ไว้ ซึ่งใน 5 ลายมือชื่อ สว.ที่ตรวจพบว่าอาจมีการปลอมลายมือชื่อขึ้น เพราะลายมือชื่อไม่ตรงกับที่ สว.แจ้งไว้ กรณีนี้หากตัดชื่อของนายเดชา และ นายธณัญช์พงศ์ ที่แจ้งว่า ไม่ได้ลงลายมือชื่อในครั้งนี้ ดังนั้น จึงน่าจะมีการปลอมลายมือชื่อสว.อีก 3 คน เท่ากับว่า เรื่องนี้มีความผิดหลายข้อหาและขัดจริยธรรมร้ายแรง ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงเสนอประธาน สว.และส่งเรื่องให้สำนักงาน ป.ป.ช.ดำเนินการ โดยเมื่อไม่นานมานี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ตั้งไต่สวนกรณีนี้เเล้ว และคาดว่า จะเชิญเจ้าหน้าที่วุฒิสภา ที่เกี่ยวข้อง และ สว. 21 คน มาให้การ
“พบว่า ลายมือชื่อ 5 สว.ไม่ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ สว.ให้ไว้กับสำนักงานวุฒิสภา แต่ สว. 2 คน คือ นายเดชา และ นายธณัญช์พงศ์ ระบุแล้วว่า ทั้งสองคนไม่ได้ลงลายมือชื่อ ดังนั้น สว.อีก 3 คนที่ลายมือชื่อที่ไม่ตรงกับที่ให้ไว้กับสำนักงานวุฒิสภาในการลงชื่อครั้งนั้นคือใคร และจะชี้แจงกับ ป.ป.ช.อย่างไร ดังนั้น ต้องพิจารณาว่า กรณีนี้ใครคือคนสั่งการ ใครคือคนปลอมลายมือชื่อ สว. 5 คน เพราะ สว. 16 คน นั้น พบว่า ลายมือชื่อตรงกับที่แจ้งไว้กับสำนักงานวุฒิสภา แต่ สว. 5 คนนี้ ลายมือชื่อไม่ตรง เชื่อว่า กรณีนี้พิสูจน์ได้ไม่ยาก และทราบว่า สว.บางคนจากจำนวน สว.16 คน จะแจ้งกับสำนักงาน ป.ป.ช.ว่า กรณีข้างต้นใครคือคนสั่งการ ใครคือคนปลอมลายมือชื่อ สว. 5 คนดังกล่าว เพื่อไม่ให้ตัวเองมีมลทินในกรณีนี้” แหล่งข่าว กล่าวเเละว่า น่าสังเกตว่า ตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงปัจจุบัน นางสาวนันทนา กับพวก ไม่เคยชี้แจงกรณีนี้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไร แม้สื่อมวลชนจะเคยพยายามจะสอบถาม นางสาวนันทนา ก็จะขอไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ที่มาร่วมลงชื่อ และอ้างว่า เมื่อสุดท้ายพันธกิจไม่บรรลุเป้าหมายก็ขอรับผิดชอบด้วยตัวเอง แต่ก็จะไม่ขอเปิดชื่อผู้ที่ร่วมลงชื่อ เพราะจะได้รับผลกระทบ
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นางสาวนันทนา ถูกสำนักงาน ป.ป.ช.ไต่สวนการขัดจริยธรรมร้ายแรงกรณีพาดพิง นางแดง กองมา ว่าเป็น สว.ขายหมู ซึ่งมติที่ประชุมวุฒิสภา เห็นว่า เข้าข่ายขัดจริยธรรมร้ายแรง เนื่องจากเป็นการด้อยค่าบุคคลอื่น นอกจากนี้นางสาวนันทนา ยังร่วมขับเคลื่อนทางการเมืองหลายวาระ เช่น การตรวจสอบทุจริตการสรรหา สว.กับพรรคประชาชน ไอลอว์ คณะก้าวหน้า นักวิชาการ โดยวิจารณ์องค์กรอิสระ รัฐบาล พรรคภูมิใจไทย มาอย่างต่อเนื่อง เเละมีการแสดงออกอย่างเปิดเผยว่าสนับสนุนพรรคประชาชน ทั้งนี้ พบว่า ช่วงปี 2567 นางสาวนันทนา เคยร่วมอยู่ในกลุ่ม senate67 ที่จัดโดยไอลอว์และคณะก้าวหน้า ซึ่งไอลอว์ระบุว่ากิจกรรมดังกล่าว ได้ผู้สมัคร สว.ผ่านเข้าการสรรหาระดับประเทศ 256 คน เเละได้เป็น สว. 24 คน โดยหนึ่งในนั้นคือ นางสาวนันทนา ได้รับการสรรหาเป็น สว.กลุ่ม 18