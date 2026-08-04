อธิบดีกรมการปกครองตรวจเยี่ยมศูนย์ OSS อำเภอแม่สอด ย้ำอำนวยความสะดวกประชาชนทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ครบจบในจุดเดียว

วันนี้(4 ส.ค.)นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 (One Stop Service : OSS) ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายกันต์พงษ์ พิพัฒน์มนตรีกุล นายอำเภอแม่สอด ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
ในการนี้ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามการให้บริการของศูนย์ประสานงานฯ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐ
การลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่า มีประชาชนกว่า 125 ราย จากทั้งในเขตเทศบาลและพื้นที่ตำบล เดินทางมาติดต่อสอบถามผลการตรวจสอบคุณสมบัติ และยื่นขอทบทวนสิทธิ โดยศูนย์ OSS อำเภอแม่สอดได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สอด ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการได้อย่างครบวงจร ณ จุดเดียว ลดขั้นตอนและลดภาระการเดินทางติดต่อหลายหน่วยงาน
นอกจากนี้ อำเภอแม่สอดยังได้ดำเนินงานเชิงรุก โดยร่วมวางแผนกับหน่วยงานในพื้นที่ กำหนดวันนัดหมายประชาชนในแต่ละตำบล เพื่อรับคำร้องขอทบทวนสิทธิของผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการใช้สิทธิได้อย่างทั่วถึง
อธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่า ศูนย์ OSS เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่อง ให้คำแนะนำ และประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ โดยได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานงานฯ และชุดปฏิบัติการตำบลสนับสนุนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทุกขั้นตอน หากประชาชนมีความจำเป็นต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ศูนย์ OSS จะเป็นผู้รวบรวมและประสานส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยลดภาระการเดินทางและการติดต่อหลายหน่วยงานของประชาชน
พร้อมย้ำว่า กรมการปกครองจะเดินหน้าบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การขอทบทวนสิทธิเป็นไปด้วยความสะดวก โปร่งใส และประชาชนได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด