มหาดไทยเตรียมจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2569 เชิดชู “ผู้นำท้องที่” ผู้เสียสละเพื่อประชาชน พร้อมยกย่องผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ “แหนบทองคำ”

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2569 ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมจากทั่วประเทศ การศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงาน และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่พิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2569 ซึ่งถือเป็นการเชิดชูเกียรติผู้นำท้องที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เสียสละ และอุทิศตน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยพิธีมอบรางวัลฯ จะจัดขึ้น ในวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล
วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตรงกับวันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี อันเป็นวันสำคัญที่ระลึกถึงการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ.111 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2435 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางรากฐานการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินสมัยใหม่ และทรงสถาปนาระบบกำนัน ผู้ใหญ่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อให้มีผู้นำในระดับหมู่บ้าน
และตำบล ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน และเป็นศูนย์กลางการบริหารในพื้นที่ และยังคงเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองส่วนภูมิภาคของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน
ตลอดระยะเวลากว่า 134 ปี บทบาทของกำนันและผู้ใหญ่บ้านได้ถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับการบริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง จากการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน การรักษาความปลอดภัย การอำนวยความเป็นธรรม และการประสานงานราชการ สู่การเป็นผู้นำการพัฒนาพื้นที่ในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน กำนันและผู้ใหญ่บ้านจึงถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศ จะเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และการศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องที่
อันจะเป็นการต่อยอดองค์ความรู้สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ เพื่อเป็นกลไกสำคัญของประเทศในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศจากฐานรากอย่างมั่นคง
และยั่งยืน
โดยไฮไลต์สำคัญของงานคือ พิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม หรือ “แหนบทองคำ” ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายเกียรติยศสูงสุดที่กรมการปกครองมอบให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชน และสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
“แหนบทองคำ” มิใช่เป็นเพียงเครื่องหมายประดับเครื่องแบบ แต่เป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรี ความเสียสละ และความภาคภูมิใจของผู้ที่อุทิศตนเพื่อประชาชน เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นแบบอย่างของผู้นำท้องที่ที่ยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ผู้ที่ได้รับแหนบทองคำทุกคนจึงไม่เพียงเป็นผู้มีผลงานโดดเด่น แต่ยังเป็นต้นแบบของการทำงานเพื่อส่วนรวม ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศยึดมั่นในอุดมการณ์ของการเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่พึ่งได้ของประชาชนต่อไป
สามารถร่วมติดตามรายละเอียด ตลอดจนผลงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2569 ได้ทางเว็บไซต์ www.กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com (กำนันผู้ใหญ่บ้านดอทคอม)