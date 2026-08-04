"หมอสรณ" สู้ฟ้องศาลปค.เพิกถอนมติคณะสรรหาฯปมคุณสมบัติ ลั่นไร้พระบรมราชโองการยังไม่พ้นเก้าอี้

ปธ.กสทช. สู้กลับ ฟ้องศาลปค. เพิกถอนมติคณะสรรหาฯ ปมชี้ขาดคุณสมบัติ ย้ำไร้พระบรมราชโองการยังไม่พ้นตำแหน่ง" กระทบการทำหน้าที่องค์กรเสียหาย
วันนี้(4ส.ค.) มีรายงานว่านายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. )ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่3 ส.ค. เป็นคดีหมายเลขดำที่ 1455/2569 เพื่อขอให้ศาลฯมีคำพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาปสมช. ที่ 1/2569 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ที่ชี้ว่าจากพยานหลักฐานนายแพทย์สรณ ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ตั้งแต่เดือน ม.ค.-เม.ย.2565 และยังมีสถานะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำงานเป็นแพทย์รายชั่วโมงของมหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีมติเอกฉันท์ว่า นายแพทย์สรณมีลักษณะต้องห้าม และขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และถือว่าสละสิทธิการเข้ารับตำแหน่ง
ทั้งนี้นายแพทย์สรณ ระบุในคำฟ้องว่าการออกมติดังกล่าว เป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติไว้ อีกทั้งสถานะความเป็นกรรมการ กสทช. ของตนยังไม่สิ้นสุดลงตราบใดที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง การกระทำของคณะกรรมการสรรหากสทช.จึงส่งผลกระทบต่อสิทธิในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของตน และสร้างความเสียหายต่อการบริหารงานขององค์กรอย่างร้ายแรง จึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาล