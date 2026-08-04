“นัจมุดดีน-ลุตฟี” มอบชุดเครื่องมือฝึกอาชีพให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส หนุนสร้างทักษะ ยกระดับอาชีพประชาชน

วันนี้(4 ส.ค.) นายนัจมุดดีน อูมา รองหัวหน้าพรรคกล้าธรรม ในฐานะที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิประจำคณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก ร่วมกับ นายลุตฟี หะยีอีแต สส.นราธิวาส พรรคกล้าธรรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
การมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
สำหรับเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกที่มอบให้ ประกอบด้วย ชุดเครื่องมือซ่อมรถจักรยานยนต์ อุปกรณ์สำหรับการทำขนมเบเกอรี่ ชุดอุปกรณ์การประกอบธุรกิจเครื่องดื่ม ชุดอุปกรณ์การตัดเย็บเสื้อผ้า และเครื่องมือสำหรับการฝึกอาชีพด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทั้งนี้ นายนัจมุดดีน อูมา และนายลุตฟี หะยีอีแต ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน