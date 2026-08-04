“ไอติม” ชี้ แค่ลือสูตรแดง-เขียว-ส้ม เชื่อ สส.ปชน.ตระหนักสัญญาประชาคม ลุยสอบ รบ.ยิ่งอยู่ต่อยิ่งเสียหาย

สส.พรรคส้ม บอกเป็นแค่ข่าวลือ สูตรแดง-เขียว-ส้ม เชื่อ สส.ปชน.ตระหนักสัญญาประชาคมที่ให้ไว้กับ ปชช.อยู่เสมอ พร้อมเดินหน้าตรวจสอบรัฐบาลเต็มที่ เหตุยิ่งอยู่ต่อ ยิ่งสร้างความเสียหาย
วันนี้ (4 ส.ค.) นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการจัดตั้งรัฐบาลแดง เขียว ส้ม รวมถึงกรณีที่ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม ระบุว่า ลืมไปหมดแล้วที่เคยพูดว่า “มีเราไม่มีเทา” จะเป็นการเปิดโอกาสให้ส้มเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่ ว่า ตอนนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานหลายอย่างมาก ซึ่งก็ยังไม่ได้มีการยืนยันในแต่ละภาคส่วน สิ่งที่เราทำตอนนี้ คือ ทำหน้าที่เต็มที่ในฐานะพรรคแกนนำฝ่ายค้าน เชื่อว่า สิ่งที่ สส.พรรคประชาชน ทุกคนคงตระหนักอยู่เสมอถึงความไว้วางใจที่ประชาชนให้เราในวันเลือกตั้ง ซึ่งให้ความไว้วางใจเราบนหลักการ บนพื้นฐาน บนปัจจัย ตนเอง และ สส.พรรคประชาชนก็ตระหนักอยู่เสมอ
เมื่อถามว่า สมการนี้เข้ามาเกี่ยวข้องพรรคประชาชนจะเปิดโอกาสเข้ามาคุยหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า ตนเองไม่เคยไปเชิญชวนใครมาคุยอะไร ทั้งหมดเป็นแค่ข่าวลือที่ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาชนเลย และการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้าน ส่วนพรรคอื่นหลังจากฟังข้อมูลแล้วจะร่วมอภิปรายหรือไม่ ท้ายที่สุดจะลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ ก็ต้องไปถามพรรคอื่นมากกว่า
เมื่อถามต่อว่า หากแดงกับเขียวมาคุยด้วย จุดยืนของพรรคประชาชนจะเป็นอย่างไร นายพริษฐ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา เราก็มีความชัดเจนว่า เราทำหน้าที่ในฐานะแกนนำพรรคฝ่ายค้าน และคงไม่ไปคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น แต่ย้ำในเชิงหลักการว่า ตนเองตระหนักอยู่เสมอว่าอยู่ในสภาแห่งนี้ได้ ได้รับการเลือกตั้งและความไว้วางใจกับประชาชน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานำเสนอกับประชาชนในวันเลือกตั้ง เป็นสัญญาประชาคมที่เราได้ให้ไว้ และเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนัก
ส่วนอายุของรัฐบาลจะอยู่ได้นานหรือไม่ คงไปคาดการณ์อนาคตไม่ได้ แต่สิ่งที่พรรคฝ่ายค้านทำได้ คือ พยามนำเสนอให้ สส.ในสภา และนอกสภา เห็นว่า การที่รัฐบาลนี้อยู่ต่อไป จะสร้างความเสียหายให้กับประเทศ การแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขัน ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ตอนนี้กระจายไปในหลายภาคส่วนและหลายระดับ และคิดว่าจะทำเต็มที่ในบทบาทตรงนั้น หากมีการเลือกตั้งครั้งถัดไปเมื่อไร เราก็พร้อมจะนำเสนอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับประชาชน ให้นำพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่า