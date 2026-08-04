รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์-วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.

ปลัด สปน. เผย รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง-วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. นายกฯ นำทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล
วันนี้ (4 ส.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ด้วยวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2569 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายกรัฐมนตรี ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2569 ดังนี้
นางยุพา กล่าวว่า 1. การจัดพิธีทางศาสนา จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 07.00 น. ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2569 โดยส่วนกลางจัดพิธี ณ ท้องสนามหลวง พระสงฆ์ จำนวน 193 รูป โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยา ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม และในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
นางยุพา กล่าวว่า นอกจากนี้ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทย จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศล ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2569 สำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาการจัดพิธี ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม และ 2. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล ในเดือนสิงหาคม 2569 ตามความเหมาะสม
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี และร่วมจัดกิจกรรม ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว