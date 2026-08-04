กกต.แจ้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สส. เขต 3 อุดรฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง 30 ส.ค.

กกต. แจ้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สส. เขต 3 อุดรธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง วันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค.นี้ เช็กสิทธิผ่านทางออนไลน์ได้
วันนี้ (4 ส.ค.) สำนักงาน กกต. ชี้แจงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สส. เขตเลือกตั้งที่ 3 อุดรธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งประกอบด้วย อำเภอเพ็ญ อำเภอสร้างคอม และอำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลบ้านขาว) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569
โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
1. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง เกิดก่อนวันที่ 1 กันยายน 2551
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันที่ 2 มิถุนายน 2569
ส่วนลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
2. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
4. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากช่องทางต่างๆ คือ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน Application Smart Vote และเว็บไซต์สำนักการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย