“เจเศรษฐ์” นำอธิบดีกรมการปกครอง แถลงผลปฏิบัติการ “ทลายบัตร 10 ปี เถื่อน” จับ จนท.รัฐ-ต่างด้าว ร่วมทุจริตออกบัตรโดยมิชอบ

วันนี้ (4 ส.ค.) ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก (แม่สอด) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองอธิบดีกรมการปกครอง และหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียน DOPA N.I.C.E. ร่วมแถลงผลปฏิบัติการ “ทลายบัตร 10 ปี เถื่อน” ภายหลังเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือ “บัตรหัว 0 (บัตร 10 ปี)” ให้แก่บุคคลต่างด้าวโดยมิชอบ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ และขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
มท.3 กล่าวว่า กลุ่มผู้กระทำผิดเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมา อาศัยช่องว่างของระบบและการทุจริตของเจ้าหน้าที่บางราย จัดทำทะเบียนประวัติเป็น “บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ” เพื่อสร้างสถานะ “ผู้มีสองตัวตน” โดยถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือบัตร 10 ปี สำหรับใช้พำนัก ประกอบธุรกิจ และทำธุรกรรมในประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในการหลบซ่อนตัวและโยกย้ายทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิด ขณะเดียวกัน ยังคงถือหนังสือเดินทางของประเทศเมียนมาไว้ใช้เดินทางเข้า-ออก หรือหลบหนีกลับประเทศต้นทาง
พฤติการณ์ดังกล่าวไม่ใช่เพียงการสวมสิทธิในลักษณะเดิม แต่เป็นการแอบอ้างสถานะบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ เพื่อใช้เป็นเกราะกำบังตัวตนที่แท้จริงและหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของภาครัฐ ซึ่งถือเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างยิ่ง
อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการปกครอง ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้รับข้อร้องเรียนและสืบสวนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565-2566 จนพบขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่บุคคลต่างด้าวโดยมิชอบเป็นจำนวนมาก ผลการตรวจสอบพบการออกบัตรโดยมิชอบกว่า 1,000 ราย และมีพยานหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าอย่างน้อย 10 ราย เป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ที่ถือหนังสือเดินทางของประเทศต้นทางอยู่แล้ว แต่กลับได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติในฐานะบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
สำหรับคดีดังกล่าว ศาลจังหวัดตาก ได้อนุมัติหมายจับผู้ร่วมกระทำความผิดอย่างน้อย 17 ราย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลต่างด้าว และผู้เกี่ยวข้องในฐานะเจ้าบ้าน หรือพยานรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จ ในข้อหากระทำการเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นมีชื่อหรือรายการในทะเบียนบ้านหรือเอกสารทะเบียนราษฎรโดยมิชอบ รวมถึงความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
อธิบดีกรมการปกครอง ยืนยันว่า กรมการปกครองจะเดินหน้าปราบปรามการทุจริตด้านงานทะเบียนอย่างจริงจัง ภายใต้หลัก “ปิดชื่อ ถือพฤติกรรม” ไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใด หากพบหลักฐานการกระทำผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎร และสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในระยะยาว