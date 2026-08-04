น่าน ผนึกกำลัง “งดเหล้าเข้าพรรษา 2569” ครอบคลุม 41 ชุมชน ชวน ปชช. 90 วัน เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน สร้าง

จังหวัดน่านร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม เดินหน้าขับเคลื่อนการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา 2569” ภายใต้แนวคิด “90 วัน เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน” ครอบคลุม 41 ชุมชน ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองน่าน เวียงสา เชียงกลาง และบ่อเกลือ มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านความร่วมมือของวัด ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ลดอุบัติเหตุและความรุนแรงในสังคม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ณ มณฑลพิธีข่วงเมืองน่าน (หน้าวัดภูมินทร์) อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่านจัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2569 โดยมี นายบรรจง ขุนเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจาก สสส. สคล. คณะครู นักเรียน ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ภายในงานมีพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษา พิธีประกาศเจตนารมณ์และกล่าวคำปฏิญาณ “งดเหล้าเข้าพรรษา 2569” พร้อมถวายเทียนพรรษาแก่พระอารามและวัดในเขตเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 26 วัด โดยก่อนหน้านี้เทศบาลเมืองน่านได้เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมหล่อเทียนพรรษาระหว่างวันที่ 13–26 กรกฎาคม 2569 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสืบสานพระพุทธศาสนาและใช้โอกาสช่วงเข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า เทศบาลเมืองน่านให้ความสำคัญกับการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางสังคม เนื่องจากวัดในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นวัดโบราณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน จึงมุ่งใช้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการรณรงค์ให้ประชาชนงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งเป็นการเริ่มต้นดูแลสุขภาพของตนเอง นำไปสู่ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมยืนยันว่าเทศบาลเมืองน่านจะสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาวะร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง
ด้าน นายธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน กล่าวว่า การรณรงค์ปีนี้มุ่งสร้างแรงจูงใจเชิงบวกผ่านแนวคิด “90 วัน เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน” เชิญชวนประชาชนเริ่มต้นงดดื่มทีละวัน เพราะทุกวันที่สามารถเอาชนะใจตนเองได้ คือการสะสม "แต้มสุขภาพ" ที่นำไปสู่สุขภาพกายและใจที่ดี ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่อบอุ่น และการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พร้อมเน้นว่าพลังของวัด ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่าย เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเลิกดื่มได้อย่างยั่งยืน
สำหรับการขับเคลื่อนในปี 2569 จังหวัดน่านได้ขยายการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม 41 ชุมชน โดยเทศบาลเมืองน่านดำเนินงานเข้มข้นใน 11 ชุมชน ผ่านกระบวนการ “ชวน ช่วย ชม เชียร์” ควบคู่กับการรณรงค์ให้ร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่จำหน่ายแก่เด็กและเยาวชน ขณะเดียวกันยังขยายการดำเนินงานไปยังพื้นที่ตำบลส้านและตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา ตำบลพระธาตุ ตำบลเปือ และตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง รวมถึงตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนต้นแบบด้านการลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด
การขับเคลื่อน “งดเหล้าเข้าพรรษา 2569” ของจังหวัดน่าน สะท้อนพลังความร่วมมือของจังหวัด เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด ชุมชน และภาคีเครือข่าย ในการใช้ช่วงเข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะ ลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดอุบัติเหตุและความรุนแรงในชุมชน พร้อมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามเป้าหมายของการรณรงค์ “90 วัน เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน” ที่ สสส. และ สคล. ขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2569