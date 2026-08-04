“ยศชนัน” โยน ก.พ.ร.ชี้ขาดอนาคต ป.ย.ป.ยุบไม่ยุบ ย้ำใช้เกณฑ์ประเมินตามระบบ

“ยศชนัน” โยน ก.พ.ร.ชี้ขาดอนาคต ป.ย.ป. ย้ำ ใช้เกณฑ์ประเมินตามระบบ ปัดตอบกระแสข่าวจ่อสั่งยุบหน่วยงาน
วันนี้ (4 ส.ค.) นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวถึงข้อเสนอให้มีการยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. ว่า เรื่องนี้ตามหลักการจะมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. เป็นผู้ประเมิน หากมีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ ก็พิจารณาตามระบบ โดยจากการพูดคุยกับ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้บอกว่า มีเกณฑ์ของ ก.พ.ร. ที่กำหนดอยู่แล้ว หากใครประเมินไม่ถึงอาจจะถูกพิจารณาในการควบรวม หรือ ยุบ
นายยศชนัน ยังกล่าวว่า ในส่วนของตนเองที่กำกับดูแล ป.ย.ป. อยู่ คิดว่า ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และจะดูว่าในปีนี้ KPI ของ ป.ย.ป. เป็นอย่างไร ซึ่งที่ผ่านมา ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในหลากหลายมิติ และ 2-3 เดือนที่ผ่านมา ได้พูดคุยถึงการนำ ป.ย.ป. กลับมาเป็นตัวเชื่อมทำเรื่องของทุนวัฒนธรรม การสานต่อการทบทวนกฎหมายที่ยั่งคั่งค้าง ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว และพยายามทำเรื่องนี้เพิ่มเติมให้ดีขึ้น ส่วนแนวทางการดำเนินงานจากนี้จะเป็นอย่างไร ไม่ใช่ภารกิจของตัวเอง เพราะมีหน่วยงานที่ดูแลตรงนี้จะเป็นผู้พิจารณา
ส่วนเห็นด้วยหรือไม่ที่จะยุบ ป.ย.ป. นายยศชนัน กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานของทั้งประเทศ คงไม่ใช่เรื่องของ ป.ย.ป. คิดว่า การบังคับใช้หลักเกณฑ์ของ ก.พ.ร. เป็นเรื่องสำคัญ พร้อมย้ำว่า ขณะนี้ยังไม่มีการยุบ ป.ย.ป. และส่วนตัวสนับสนุนการทำงานรอของ ก.พ.ร. อย่างเต็มรูปแบบ เพราะมีหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้อยู่แล้ว
ทั้งนี้ หากจะมีการยุบ ป.ย.ป. จริง กังวลว่า จะมีคนออกมาคัดค้านหรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า ตนเองยังสนับสนุนแนวทางของ ก.พ.ร. และหลักเกณฑ์ใหญ่ เพราะปัจจุบัน หากจะผลักดันประเทศไปข้างหน้า ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ยึดถือมา ก็จะเป็นที่ยุติ