“ยศชนัน” เมินกระแสข่าวจับขั้วเขียว-แดง ยันรัฐบาลเป็นปึกแผ่น มุ่งเน้นทำงานแก้ปัญหาให้ประชาชน

“ยศชนัน” ยัน รัฐบาลเป็นปึกแผ่น ไม่สนกระแสข่าวจับขั้วการเมือง “เขียว-แดง” มุ่งเน้นทำงานแก้ปัญหาเศรษฐกิจและภัยพิบัติให้ประชาชนเป็นหลัก ขออย่าเอาเรื่องการเมืองทำเสียบรรยากาศการทำงาน ปัดแสดงความเห็นสัมพันธ์เพื่อไทย-กล้าธรรม
วันนี้ (4 ส.ค.) นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวถึงกระแสข่าวการจับขั้วการเมืองใหม่ “เขียว-แดง” ว่า เรื่องนี้พูดมาตลอด ว่า ต้องแยกเป็นสองส่วน คือ เรื่องการทำงานให้กับประชาชน จะสังเกตว่า ตอนนี้มีประเด็นเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องการรับมือภัยพิบัติ น้ำท่วม น้ำแล้ง ถึงอย่างไรรัฐบาลก็เป็นปึกแผ่น ไม่อยากให้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องการเมือง มาทำให้บรรยากาศในการทำงานเสียไป ปัจจุบันพรรคเพื่อไทยทำงานอย่างเต็มที่ในการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนผ่านวิกฤตต่างๆ ไปได้ ส่วนด้านการเมืองที่มีข่าว ส่วนตัวไม่ทราบข่าวนี้เลย เรามีความรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำ วันนี้เราบอกว่าเราร่วมรัฐบาล ก็จะทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทย กับ พรรคกล้าธรรม รวมถึง ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม เป็นอย่างไร นายยศชนัน กล่าวว่า ตนเอง กับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เราทำงานด้วยกันอย่างเต็มที่ ไม่ได้คุยกับคนอื่น และขอไม่แสดงความเห็นเรื่องความสัมพันธ์ของพรรคเพื่อไทย กับ พรรคกล้าธรรม ว่า สามารถทำงานร่วมกันได้หรือไม่ แต่ในส่วนของเรา เราสามารถทำงานร่วมกับรัฐบาล และเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่มีความเข้มแข็ง ขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้
สำหรับ พรรคเพื่อไทย ใครมีอำนาจที่จะตัดสินใจ หรือพูดคุยในเรื่องนี้ นายยศชนัน กล่าวว่า อยากให้แยกส่วนกัน ตนเองทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพรรค แต่สำหรับการบริหารบ้านเมือง ตนเองเป็นรองนายกรัฐมนตรี ก็จะทำให้เต็มความสามารถ