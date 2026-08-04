สีทนไม่ได้! อดีตผู้ตรวจฯ นำคลิปหลักฐานฮั้ว บี้ กกต.เปิดหีบพิสูจน์ ย้ำ ไม่ใช่เครื่องมือของฝ่ายการเมือง

เวทีวิปฝ่ายค้าน เปิดหลักฐานใหม่คดีฮั้วเลือก สว. อดีตผู้สมัคร-อดีตผู้ตรวจการ กกต.นำคลิปวิดีโอ พร้อมข้อมูลเข้าชี้แจง บี้ กกต.เปิดหีบเลือกตั้งพิสูจน์ข้อครหา ย้ำ ออกมาพูดเพราะ “สีทนไม่ได้” ไม่ใช่เครื่องมือของฝ่ายการเมือง
วันนี้ (4 ส.ค.) ที่รัฐสภา คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) นำโดย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน จัดกิจกรรม “ครบรอบ 2 ปี เลือก สว. - เจาะลึกหลักฐานคดีฮั้ว สว. (ภาคพิเศษ) เราไว้ใจ กกต. ได้แค่ไหน?” โดยเชิญ นางศรินทร สนธิศิริกฤตย์ พล.ต.ต.บัญญัติ เพียรสวัสดิ์ และ พ.ต.อ.มนัส นครศรี อดีตผู้ตรวจการ กกต. ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ปี 2567
นางศรินทร กล่าวว่า ในวันเลือก สว. ระดับประเทศ เจ้าหน้าที่ประกาศห้ามนำเอกสารเข้าห้องลงคะแนน พร้อมแจ้งว่า จะมีการแจกเอกสาร สว.3 ชุดใหม่ ทำให้ผู้สมัครหลายคนเร่งจดข้อมูลก่อนเข้าห้อง พร้อมอ้างว่า เห็นผู้สมัครบางรายยังสามารถนำแฟ้มเอกสารเข้าไปได้ ทั้งที่มีการห้ามไว้ เมื่อพบความผิดปกติ จึงพยายามสอบถามผู้เกี่ยวข้องและร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างๆ รวมถึงศาล แต่ยังไม่สามารถดำเนินคดีได้ อีกทั้งยังเคยยื่นเรื่องให้ กกต. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครบางรายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับคำตอบ ขณะที่บุคคลดังกล่าวยังดำรงตำแหน่ง สว.
ด้าน พล.ต.ต.บัญญัติ กล่าวว่า จากประสบการณ์การสมัคร สว. พบผู้สมัครหลายรายที่มีคุณสมบัติน่าสงสัย ทั้งผู้มีประสบการณ์ไม่ครบตามกฎหมาย ผู้มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงการรับรองผู้สมัครจำนวนมากในลักษณะผิดปกติ จึงนำหลักฐานไปร้องเรียนต่อ กกต. และตำรวจตั้งแต่ปี 2567 แต่การดำเนินการเป็นไปอย่างล่าช้า
พล.ต.ต.บัญญัติ ยังตั้งข้อสังเกตว่า เจ้าหน้าที่ กกต. ระดับอำเภอสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครผ่านฐานข้อมูลของกรมการปกครองได้ หากดำเนินการอย่างจริงจังจะสามารถตรวจพบกรณีบุคคลในครอบครัวหรือคู่สมรสสมัครพร้อมกัน ซึ่งอาจช่วยป้องกันการจัดตั้งผู้สมัครได้ พร้อมฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
“อย่าฟ้องผม ผมไม่ได้มาเพราะเป็นเครื่องมือของใคร ไม่เคยสังกัดพรรคการเมืองไหน แต่ที่มาวันนี้เพราะผมสีทนไม่ได้” พล.ต.ต.บัญญัติ กล่าว
ขณะที่ พ.ต.อ.มนัส นครศรี อดีตผู้ตรวจการ กกต. นำคลิปวิดีโอจากวันเลือก สว. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 มาเปิดเผยต่อสื่อมวลชน โดยคลิปแรกเป็นช่วงเจ้าหน้าที่ประกาศห้ามนำเอกสารเข้าห้องลงคะแนน พร้อมแจ้งว่า จะมีการแจกเอกสาร สว.3 ใหม่ คลิปที่สองเป็นภาพเจ้าหน้าที่เดินเก็บโพยจากผู้สมัคร และคลิปที่สามเป็นภาพการรวบรวมโพยที่เก็บได้
พ.ต.อ.มนัส กล่าวว่า ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้แจ้งผู้บริหาร กกต. ถึงการพบผู้สมัครจดข้อมูลลงในเอกสาร สว.3 แต่ไม่ได้มีการระงับเหตุ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า หากไม่มีเจ้าหน้าที่รู้เห็นหรือปล่อยปละละเลย การฮั้วเลือก สว. ย่อมเกิดขึ้นได้ยาก
อดีตผู้ตรวจการ กกต. ยังเสนอให้มีการตรวจสอบ 3 ประเด็น ได้แก่ การจัดสถานที่เลือกตั้งที่อาจไม่สอดคล้องกับหลักการลงคะแนนลับ การกำหนดให้ใช้หมายเลขผู้สมัครเดิมทุกระดับ ซึ่งอาจเอื้อต่อการวางแผนลงคะแนน และกระบวนการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนภายใน กกต.
พ.ต.อ.มนัส เรียกร้องให้ กกต. ส่งคดีให้ศาลเป็นผู้พิจารณาแทนการยุติเรื่องเอง พร้อมท้าให้เปิดหีบลงคะแนนเพื่อตรวจสอบข้อสงสัยเกี่ยวกับคะแนนเลือกตั้ง โดยระบุว่า “กกต.ไม่ควรทำหน้าที่เป็นศาลเอง หากมีเหตุอันควรสงสัยก็ควรส่งให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัย และหากยังมีข้อสงสัยเรื่องคะแนน ก็ขอให้เปิดหีบลงคะแนนเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง”