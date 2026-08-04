“ธรรมนัส” สยบข่าวดีลโมร็อกโก ยันไม่เคยคุยส้ม-แดง ตอนนี้เป็นฝ่ายค้านเต็มตัว ชี้ การเมืองไม่มีอะไรแน่นอน ให้ฟังจากปากโดยตรง

“ธรรมนัส” สยบข่าวลือ ดีลโมร็อกโก ยันไม่เคยคุย “ส้ม-แดง” ชี้ การเมืองไม่มีอะไรแน่นอน แต่ตอนนี้เป็นฝ่ายค้านเต็มตัว เปรยไม่ปิดประตูอนาคต มองดีลที่ออกมาเป็นการวิเคราะห์ของนักวิชาการ ลั่นเป็นข่าวลือ ข่าวลวง เรื่องจริงต้องฟังจากปากตัวเอง
วันนี้ (4 ส.ค.) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกหลังห่างหายจากการเมืองไปนาน ว่า เรื่องที่หายไปนานนั้น ตนเองพูดเสมอว่า แม้เราจะไม่ได้ร่วมรัฐบาล แต่เราอยากให้รัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหา ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ปากท้องประชาชน หรือปัญหาอื่นๆ ดังนั้น ระยะเวลาที่ผ่านมา ตนเองใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับครอบครัว อยู่กับลูกๆ อย่างที่เป็นข่าว ดังนั้น การเมืองแทบจะไม่ได้เข้ามายุ่งเลย นอกจากดูแลพรรค และทำหน้าที่ในฐานะหัวหน้าพรรค ดูแล สส. และสมาชิก ทำตามหน้าที่ในการเป็นฝ่ายค้าน ซึ่งจะเห็นว่า สส. ในช่วงเปิดประชุมก็ทำหน้าที่อย่างจริงจังในฐานะที่เป็นฝ่ายค้าน เราจะทำหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมามีผลกระทบต่อบ้านเมือง โดยเฉพาะความเป็นอยู่ของประชาชน
ส่วนเรื่องที่ตนเองเดินทางไปต่างประเทศ เพิ่งกลับมาไม่นานนี้ เรื่องข่าวลือดีลโมร็อกโกต่างๆ ขอยืนยันว่า ไม่มี เพราะตนเองไปเฉพาะครอบครัว และไม่ไปเจอใครที่ต่างประเทศเลย มีเฉพาะคณะที่เดินทางไปเท่านั้น
เมื่อถามถึงกรณีที่ นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ว่า พร้อมจับมือกับแดง และเขียว เคยมีการแลกเปลี่ยนกันมาก่อนหรือไม่ ร้อยเอก ธรรมนัส ยืนยันว่า ไม่มี ไม่เคยคุย ไม่เคยดีลอะไรกับใคร
ส่วนเรื่องดีลการเมืองเรื่องการจับขั้วมีมาตลอด ถือเป็นสัญญาณจริง หรือเกมเบี่ยงเบนประเด็นจากพรรคภูมิใจไทย ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า น่าจะเป็นเรื่องการวิเคราะห์การเมืองของนักวิชาการมากกว่า ที่วิเคราะห์ว่า หากกรณีมีอุบัติเหตุทางการเมือง จะเกิดขั้วการเมืองจากพรรคใดมากกว่า และจากการวิเคราะห์ของนักการเมือง และนักวิชาการต่างๆ ทำให้ไปสู่การลงโซเชียลมีเดียอย่างที่เห็น ตนเองคิดว่าเป็นแบบนั้น
ส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือไม่นั้น ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า ก็ต้องดูว่าอภิปรายรายบุคคล หรือทั้งคณะ โดยยังไม่ได้มีการพูดคุยกับฝ่ายค้านในการอภิปราย
เมื่อถามย้ำว่า มีข้อมูลอะไรในการร่วมอภิปรายหรือไม่ ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า ต้องคุยก่อน จะคาดการณ์ว่า จะอภิปรายเรื่องใดไม่ได้ ต้องดูหลักฐาน ในฐานะที่ตนเองเคยเป็นฝ่ายรัฐบาล และถูกอภิปรายมาทุกยุคทุกสมัย ตนเองเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่าง เราจะไม่ทำอะไรโดยใช้อารมณ์ และปุบปับอย่างเด็ดขาด
ส่วนที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มองว่า น่าจะมีข้อมูลในส่วนของกระทรวงในการอภิปรายหรือไม่ ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ก็เช่นเดียวกัน ตนเองอยู่ตรงนั้นมานานแล้ว และต้องให้ความยุติธรรมกับ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เพิ่งเข้ามาไม่กี่เดือน และส่วนใหญ่เป็นโครงการต่อเนื่องจากตนเอง
ส่วนจะประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านแบบเต็มตัว หรือเปิดประตูไว้สำหรับพลิกเกมการเมืองนั้น ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า จริงๆ แล้วหากเห็นตัวเองวางตัวทุกวัน หน้าที่ในสภาของฝ่ายค้านก็ทำเต็มที่ และตนเองเป็นคนให้โอกาสคนอยู่แล้ว ในเมื่อรัฐบาลเข้ามาบริหารบ้านเมือง ก็ให้รัฐบาลแสดงฝีมือให้เต็มที่ ถ้าวันหนึ่งถ้ามันไม่ไหวแล้วค่อยมานั่งคุยกัน
ส่วนขณะนี้ รัฐบาลโดนกระแสในเรื่องต่างๆ มองว่า รัฐบาลยังสามารถทำงานต่อไปได้หรือไม่ ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า ตนเองไม่ทราบ เพราะไม่ได้เป็นรัฐบาล
ส่วนโอกาสในการพลิกขั้วเป็นเขียว แดง ส้ม มีมากน้อยแค่ไหน ร้อยเอก ธรรมนัส ย้ำว่า เราไม่มีการคุยกันเลย ก็เป็นการคาดการณ์ และเป็นการวิเคราะห์มากกว่า
เมื่อถามย้ำว่า ในอนาคตไม่ปิดประตูใช่หรือไม่ ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า พรรคกล้าธรรมไม่เหมือนพรรคอื่น ตอนนี้ต้องคุยกับพี่น้องของตนเองก่อน
เมื่อถามว่า พรรคส้มชัดเจนว่าไม่เอาพรรคเขียว หรือมีเรา ไม่มีเทา แต่วันนี้เหมือนส่งสัญญาณกับพรรคกล้าธรรม ร้อยเอก ธรรมนัส ระบุว่า เรื่องก่อนการเลือกตั้ง ตนเองลืมไปแล้ว ตนเองพูดไปแล้วว่าการเมืองไม่มีอะไรแน่นอน พูดมาตลอด คนที่เคยเป็นศัตรูกัน ก็กลับมารักกันได้ ต้องเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมือง และพี่น้องประชาชน แต่ไม่ได้หมายความว่า มีการคุยกัน ขอยืนยันอีกครั้งว่า ไม่มีการพูดคุยกัน
ส่วนที่ นางสาวศิริกัญญา ระบุว่า หลาบแล้วที่เลือก นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี นั้น พรรคกล้าธรรมหลาบด้วยหรือไม่ ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า เราไม่เอาคำพูดของพรรคอื่น หรือคนๆ หนึ่ง มาเปรียบเทียบ พรรคตนเองจะมาคิดคนเดียว ทำคนเดียว ไม่ได้ การจะทำอะไรต้องคุยกับพี่น้อง
เมื่อถามว่า แสดงว่า รอร่วมรัฐบาลอยู่หรือไม่ ร้อยเอก ธรรมนัส ย้ำว่า ไม่ หากสังเกตในสภา สส. ทุกคนทำหน้าที่อย่างดีด้วย
ส่วนประเมินการทำงานรัฐบาลอย่างไร ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า เราเป็นฝ่ายบริหารมานาน ตนเองไม่วิจารณ์อยู่แล้ว เพราะประชาชนก็รู้ดีว่าอะไรเป็นอะไร ส่วนรัฐบาลควรปรับปรุงอะไรนั้น ตนเองมองว่า รัฐบาลที่ประกอบไปด้วยสองพรรคใหญ่ ก็มีประสบการณ์อยู่แล้ว คิดว่าอะไรน่าจะดีขึ้น แต่ถ้าไม่ดีขึ้น ก็คิดว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อถามว่า พรรคกล้าธรรม และพรรคภูมิใจไทย ยังจับมือกันได้ใช่หรือไม่ ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า ตอนนี้ไม่เคยคุยกับพรรคใดพรรคหนึ่ง
ส่วนหากมีรัฐบาลมาติดต่อให้ไปเข้าร่วมรัฐบาล คำแรกที่จะพูดคืออะไร ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า ตอบไม่ได้ เพราะยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ตนเองเป็นคนทำงาน หากกลับเข้าไปก็ต้องทำงานจริงๆ ถ้ากลับไปแล้วไม่ทำงานเป็น อยู่อย่างนี้ดีกว่า
ส่วนจะต้องกลับไปกระทรวงเกษตรฯ ด้วยหรือไม่ ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่จำเป็น ตนเองไม่ได้คาดการณ์อะไร และอะไรก็ตามที่สามารถทำประโยชน์ให้ประชาชน ต่อประเทศชาติ ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหน ก็พร้อมทำ อย่าไปคาดการณ์ว่าเป็นรัฐบาลหรือไม่เป็น
ขณะที่การพูดคุยกับพรรคเพื่อไทย ร้อยเอก ธรรมนัส ย้ำว่า ไม่ได้คุยอะไรกับใคร ไม่ได้คุยกับพรรคไหนเลย ยืนยัน เช่นเดียวกับนายทักษิณ ชินวัตร ก็ไม่มี รวมไปถึงไม่ได้มีการยินดีหลังออกจากเรือนจำ ส่วนโอกาสในการเป็นไปได้นั้น ก็เป็นเรื่องอนาคตที่ยังไม่เกิด และเราเป็น สส. เวลาเข้าสภา ก็มีคนมาทักทายเยอะ เป็นปกติ
เมื่อถามว่า ดีลที่ออกมาเป็นข่าวที่ไม่จริงใช่หรือไม่ ร้อยเอก ธรรมนัส ระบุว่า เป็นข่าวลือ ข่าวลวง ไม่ใช่ข่าวลับ ผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำว่า แต่ข่าวลือส่วนใหญ่มักจะเป็นความจริงตามมา ร้อยเอก ธรรมนัส ยืนยันว่า ไม่จริง ตนเองยืนยัน ฟังจากปากตนเอง และหลังจากนี้ก็จะลงพื้นที่จริงจัง และหนักขึ้น