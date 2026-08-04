“เทพไท” จี้โกงสอบท้องถิ่น อย่าจบแค่อธิบดี ป.ป.ช.- กองปราบฯ ต้องสาวถึงบิ๊กการเมือง ชี้ แก้ข้อสอบกว่า 5 พันราย ต้องมีเครือข่ายหนุน

“เทพไท” ย้ำ คดีโกงสอบไม่ควรจบแค่อธิบดี จี้ ป.ป.ช.- กองปราบฯ ขยายผลถึงบิ๊กการเมือง ชี้ การทุจริตผู้เข้าสอบนับหมื่น-แก้ข้อสอบกว่า 5,000 ราย ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากไร้เครือข่ายหนุน พร้อมเสนอสอบปมการประสานงานจากผู้มีบารมีทางการเมือง เพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีการตัดตอนคดี
วันนี้ (4 ส.ค.) นายเทพไท เสนพงษ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช กล่าวถึงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ภายหลัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า กระบวนการกล่าวหา ดำเนินคดี สอบวินัยร้ายแรง และยกเลิกผลสอบได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว เหลือเพียงการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องตามลำดับ
นายเทพไท เห็นว่า แม้การดำเนินคดีจะมีความคืบหน้า แต่ผู้ถูกกล่าวหาที่ปรากฏส่วนใหญ่ยังเป็นอดีตผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารสำนักทดสอบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และข้าราชการบางส่วน ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับขนาดของคดีที่มีผู้เข้าสอบหลักแสนคน มีการทุจริตหลักหมื่นราย และตรวจพบรายชื่อเกี่ยวข้องกับการแก้ข้อสอบประมาณ 5,000 คน
อดีต สส.นครศรีธรรมราช ระบุว่า สังคมจำนวนมากตั้งข้อสังเกตว่า การทุจริตในวงกว้างเช่นนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้หากไม่มีเครือข่ายหลายฝ่าย โดยเฉพาะบุคคลในแวดวงการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงไม่ควรจำกัดการดำเนินคดีเฉพาะข้าราชการประจำเท่านั้น
นายเทพไท ยังเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และตำรวจกองบังคับการปราบปราม เข้ามาสอบข้อเท็จจริงจากอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้เกี่ยวข้อง ว่า มีบุคคลที่เชื่อมโยงกับนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลทางการเมืองติดต่อ ประสานงาน หรือแทรกแซงกระบวนการสอบหรือไม่
“หากรัฐบาลยืนยันว่า จะเดินหน้าปราบปรามการทุจริตโดยไม่เลือกปฏิบัติ ก็ควรเปิดทางให้ ป.ป.ช.และกองปราบฯ สืบสวนสอบสวนไปถึงผู้บงการหรือผู้มี