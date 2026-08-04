สิ้นสุดทางยื้อ! "หมอสรณ" ปิดฉากมหากาพย์เก้าอี้ประธาน กสทช. รอ "เสี่ยหนู" นำขึ้นทูลเกล้าฯ พ้นตำแหน่ง

ลากยาวกันมา 3 นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ยุค "เศรษฐา ทวีสิน" ข้ามมา "อุ๊งอิ๊ง-แพทองธาร ชินวัตร" จนกระทั่งมาถึงยุคของ "เสี่ยหนู-อนุทิน ชาญวีรกูล" ในที่สุดมหากาพย์ยื้อซื้อเวลาของ "หมอไห่" นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ก็เดินทางมาถึงฉากสุดท้ายจนได้!
รอบนี้เรียกว่า "สิ้นสุดทางยื้อ" ของจริง เพราะเผือกร้อนฉ่าก้อนนี้ นายกฯ อนุทิน จะถือไว้ในมือต่อไปไม่ไหวแล้ว หลังคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ที่มี "มีชัย ฤชุพันธุ์" นั่งเป็นประธาน ได้นัดประชุมด่วนวาระพิเศษ ฟันธงมติตีความชัดเจนว่า นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการ ธปท. คนปัจจุบัน นั่งเป็นกรรมการสรรหา กสทช. โดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการ
ปมนี้เกิดจากก่อนหน้านี้ บอร์ดสรรหาฯ มีมติเอกฉันท์ 4:0 เสียง ชี้ขาดว่า นพ.สรณ มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(2) แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ถือว่าเป็นการ "สละสิทธิ" เข้ารับตำแหน่งกรรมการ กสทช. ไปโดยปริยาย แต่ก็ยังไม่วายมีเกมยื้อ ร้องเรียนเรื่ององค์ประกอบของกรรมการสรรหาฯ หาว่าผู้ว่าฯ ธปท. เปลี่ยนคนจาก "เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ" มาเป็น "วิทัย รัตนากร" แล้วจะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ทว่า กฤษฎีกาคณะที่ 1 ดับความหวังของฝ่ายหมอสรณ วินิจฉัยชัดว่า ตำแหน่งกรรมการสรรหาเขายึดตามตำแหน่ง "ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย" ไม่ได้ยึดตัวบุคคล!
งานนี้ ฟังว่าแมงหวี่แมลงวันแอบเม้าท์กันนอกรอบในที่ประชุมด้วยซ้ำว่า จริงๆ รัฐบาล ไม่น่าต้องส่งเรื่องมาตีความให้เสียเวลาเลย เพราะตัวบทกฎหมายเขียนไว้โต้งๆ ชัดเจนอยู่แล้ว!
เตรียมจับตาดูขั้นตอนหลังจากนี้ เมื่อกฤษฎีกาเตรียมส่งเรื่องด่วนกลับให้ นายกฯ อนุทิน ดำเนินการขั้นตอนสุดท้าย นำความขึ้นทูลเกล้าฯ ให้ นพ.สรณ พ้นจากตำแหน่งประธาน กสทช. อย่างเป็นทางการ ปิดฉากการยื้อเก้าอี้อันยาวนานลงเสียที.