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สิ้นสุดทางยื้อ! "หมอสรณ" ปิดฉากมหากาพย์เก้าอี้ประธาน กสทช. รอ "เสี่ยหนู" นำขึ้นทูลเกล้าฯ พ้นตำแหน่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



​ลากยาวกันมา 3 นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ยุค "เศรษฐา ทวีสิน" ข้ามมา "อุ๊งอิ๊ง-แพทองธาร ชินวัตร" จนกระทั่งมาถึงยุคของ "เสี่ยหนู-อนุทิน ชาญวีรกูล" ในที่สุดมหากาพย์ยื้อซื้อเวลาของ "หมอไห่" นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ก็เดินทางมาถึงฉากสุดท้ายจนได้!

​รอบนี้เรียกว่า "สิ้นสุดทางยื้อ" ของจริง เพราะเผือกร้อนฉ่าก้อนนี้ นายกฯ อนุทิน จะถือไว้ในมือต่อไปไม่ไหวแล้ว หลังคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ที่มี "มีชัย ฤชุพันธุ์" นั่งเป็นประธาน ได้นัดประชุมด่วนวาระพิเศษ ฟันธงมติตีความชัดเจนว่า นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการ ธปท. คนปัจจุบัน นั่งเป็นกรรมการสรรหา กสทช. โดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการ

​ปมนี้เกิดจากก่อนหน้านี้ บอร์ดสรรหาฯ มีมติเอกฉันท์ 4:0 เสียง ชี้ขาดว่า นพ.สรณ มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(2) แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ถือว่าเป็นการ "สละสิทธิ" เข้ารับตำแหน่งกรรมการ กสทช. ไปโดยปริยาย แต่ก็ยังไม่วายมีเกมยื้อ ร้องเรียนเรื่ององค์ประกอบของกรรมการสรรหาฯ หาว่าผู้ว่าฯ ธปท. เปลี่ยนคนจาก "เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ" มาเป็น "วิทัย รัตนากร" แล้วจะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

​ทว่า กฤษฎีกาคณะที่ 1 ดับความหวังของฝ่ายหมอสรณ วินิจฉัยชัดว่า ตำแหน่งกรรมการสรรหาเขายึดตามตำแหน่ง "ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย" ไม่ได้ยึดตัวบุคคล!

งานนี้ ฟังว่าแมงหวี่แมลงวันแอบเม้าท์กันนอกรอบในที่ประชุมด้วยซ้ำว่า จริงๆ รัฐบาล ไม่น่าต้องส่งเรื่องมาตีความให้เสียเวลาเลย เพราะตัวบทกฎหมายเขียนไว้โต้งๆ ชัดเจนอยู่แล้ว!

​เตรียมจับตาดูขั้นตอนหลังจากนี้ เมื่อกฤษฎีกาเตรียมส่งเรื่องด่วนกลับให้ นายกฯ อนุทิน ดำเนินการขั้นตอนสุดท้าย นำความขึ้นทูลเกล้าฯ ให้ นพ.สรณ พ้นจากตำแหน่งประธาน กสทช. อย่างเป็นทางการ ปิดฉากการยื้อเก้าอี้อันยาวนานลงเสียที.