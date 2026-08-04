นายกฯ ร่วมเป็นสักขีพยานมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ย้ำสัมพันธ์กองทัพสองชาติมั่นคง

นายกฯ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย สะท้อนมิตรภาพกองทัพไทย–อินโดนีเซีย และความร่วมมือด้านความมั่นคงที่แน่นแฟ้น
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2569 เวลา 19.30 น. ภายหลังการแถลงข่าวร่วมระหว่างนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กับนายปราโบโว ซูบียันโต ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ ทำเนียบประธานาธิบดี กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ภายหลังการแถลงข่าว นายกรัฐมนตรีได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองทัพบก แด่ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เพื่อเชิดชูบทบาทและคุณูปการในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและอินโดนีเซีย ตลอดจนสะท้อนสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศ
โดยนางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่มอบให้ในโอกาสดังกล่าว ประกอบด้วย หมวกเบเรต์สีแดง อันเป็นสัญลักษณ์ของกำลังรบพิเศษ มีดรบพร้อมเชือกสีแดง ซึ่งสื่อถึงความพร้อมรบ ความกล้าหาญ และเกียรติยศของนักรบพิเศษ ปีกกระโดดร่ม อันเป็นเครื่องหมายแสดงการผ่านหลักสูตรส่งทางอากาศ (Airborne) และ เหรียญที่ระลึก เพื่อเป็นเกียรติและแสดงถึงมิตรภาพระหว่างหน่วยรบพิเศษของทั้งสองประเทศ
นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลยังได้มีการมอบ โล่และปีกของหน่วย เพื่อรำลึกถึงความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างไทยและอินโดนีเซีย โดยเฉพาะ ปฏิบัติการ “Woyla” ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในภารกิจช่วยเหลือตัวประกันที่ประสบความสำเร็จ และเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเป็นมืออาชีพอันโดดเด่นของหน่วย Kopassus ของอินโดนีเซีย อันมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง และกระชับสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
“โอกาสดังกล่าวสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยและอินโดนีเซียในฐานะประเทศมิตรและสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน ที่พร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านความมั่นคง การพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล และการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและสันติภาพของภูมิภาคร่วมกัน” นางสาวรัชดา กล่าว