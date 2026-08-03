ไม่น่าจะต้องตีความ กฤษฎีกาชี้ “วิทัย” นั่ง กก.สรรหา กสทช.โดยตำแหน่ง มติชี้ “หมอสรณ” ขาดคุณสมบัติ ถูกต้อง ชงนายกฯ ทูลเกล้าพ้น ปธ.กสทช.

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) มีมติยืนยัน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันสามารถเข้าทำหน้าที่กรรมการสรรหา กสทช.แทนผู้ว่าการคนเดิมได้ตามกฎหมาย ชี้เป็นกรรมการสรรหาชุดเดิมโดยตำแหน่ง พร้อมระบุบทบัญญัติกฎหมายกำหนดองค์ประกอบไว้อย่างชัดเจน จนมีเสียงสะท้อนในที่ประชุมว่าเรื่องดังกล่าวไม่น่าต้องส่งให้ตีความ เตรียมส่งเรื่องกลับนายกฯ ทูลเกล้าฯ นพ.สรณ พ้นประธาน กสทช.
ความคืบหน้ากรณีคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) นัดประชุมวาระพิเศษเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2569 เพื่อพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ภายหลังคณะกรรมการสรรหา กสทช.มีมติเอกฉันท์ 4 ต่อ 0 ว่า นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (2) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 จึงถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการ กสทช.
ประเด็นที่มีการร้องเรียนคือ องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา กสทช. เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาชุดที่ดำเนินการสรรหา กสทช.เดิม มีนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นกรรมการสรรหา แต่ในวันที่มีการลงมติเรื่องคุณสมบัติของ นพ.สรณ ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและร่วมลงมติคือ นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการ ธปท.คนปัจจุบัน จึงเกิดข้อสงสัยว่าการเข้าทำหน้าที่ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
รายงานข่าวระบุว่า เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 สิงหาคม คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ซึ่งมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ได้ประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อพิจารณาประเด็นดังกล่าว
ที่ประชุมมีมติว่า การที่นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาแทนนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ อดีตผู้ว่าการ ธปท. และร่วมลงมติในประเด็นคุณสมบัติของประธาน กสทช.นั้น ถือว่านายวิทัยเป็นกรรมการสรรหาชุดเดิมตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) เคยวินิจฉัยไว้ เนื่องจากตำแหน่งกรรมการสรรหาดังกล่าวเป็นไปโดยตำแหน่งของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
แหล่งข่าวเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ระหว่างการประชุมมีการหารือนอกรอบ โดยมีความเห็นว่า รัฐบาลไม่น่าจำเป็นต้องส่งเรื่องดังกล่าวมาให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการสรรหาโดยตำแหน่ง จึงไม่มีปัญหาในทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
ทั้งนี้ เมื่อนายวิทัยเป็นกรรมการสรรหา กสทช.โดยถูกต้อง จึงถือว่ามติกรรมการสรรหาที่ชี้ขาดว่า นพ.สรณมีลักษณะต้องห้ามฯ เป็นมติที่ถูกต้อง จึงเตรียมส่งเรื่องกลับให้นายกรัฐมนตรี เพื่อทูลเกล้าฯ ให้ นพ.สรณ พ้นตำแหน่งประธาน กสทช.ต่อไป