ภท.สวนพรรคส้ม บิดข้อตกลง MOA แบบไหน อย่าสร้างวาทกรรม

“โฆษกภูมิใจไทย” สวน “ศิริกัญญา” ยันไม่เคยบิดข้อตกลง MOA อย่าสร้างวาทกรรมบิด ข้องใจถาม “บิดแบบไหน ?”
วันนี้ (3 ส.ค.) น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย รมช.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “แนน สมชัย” พร้อมโพสต์รูปและข้อความของ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส. บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ที่ระบุว่า “นายกรัฐมนตรีเลิกขอบคุณพรรคประชาชน ไม่สำนึกบุญคุณ ต้องขออภัยด้วยที่ในอดีต เราเคยมีการตัดสินใจที่ไม่ได้ล่วงรู้ ว่าจะถูกบิดข้อตกลง ที่เคยได้ตกลงกันเอาไว้”
โดย โฆษกพรรคภูมิใจไทย ระบุ ว่า “ขอเรียนย้ำอีกหลายๆ ครั้ง พรรคภูมิใจไทย ไม่ได้บิดข้อตกลงอะไรแม้แต่ข้อเดียว MOA ไปเอามาดูกันอีกกี่รอบก็ได้ บิดข้อไหน สร้างวาทกรรม บิด บิด บิด บิด บิดแบบไหน บิดยังไง”