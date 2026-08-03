มท.3 นำวางแผนปี 70 ประกอบพิธีฮัจย์ผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 8,800 คน ย้ำดูแลทุกขั้นตอนสกัดมิจฉาชีพ

“เจเศรษฐ์” นำวางแผนปี 2570 ผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 8,800 คน เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ย้ำดูแลทุกขั้นตอน พร้อมสกัดมิจฉาชีพหลอกแสวงบุญ
วันนี้ (3 สิงหาคม 2569) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดำรงธรรม ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2569 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจการฮัจย์ และเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการผู้แสวงบุญชาวไทย ประจำปี 2570 โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน นายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม
นายเจเศรษฐ์ กล่าวว่า การเปิดรับลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2570 ได้ดำเนินการเร็วขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อให้กรมการปกครองสามารถรวบรวมจำนวนผู้แสวงบุญและนำไปใช้ประกอบการเจรจากับหน่วยงานของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในการสำรองพื้นที่พัก (มัตตับ) ให้เพียงพอ มีความเหมาะสม อยู่ใกล้สถานที่ประกอบศาสนกิจ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน
ผลการเปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2569 มีผู้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์แล้วจำนวน 8,834 คน และมีผู้ชำระเงินลงทะเบียนงวดแรก 8,490 คน ผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์ 99 แห่ง สะท้อนถึงความพร้อมของระบบบริหารจัดการและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของภาครัฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้นำบทเรียนและแนวทางการบริหารจัดการฮัจย์จากหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ มาศึกษาและประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แม้แต่ละประเทศจะมีรูปแบบการบริหารจัดการแตกต่างกัน แต่ทุกฝ่ายมีเป้าหมายร่วมกันคือการอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ผู้แสวงบุญ
นายเจเศรษฐ์ ยังกล่าวถึงปัญหาการหลอกลวงประชาชนในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะ โดยได้กำชับให้กรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานในพื้นที่ และผู้นำท้องที่ ร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทนำเที่ยวกับกรมการท่องเที่ยวก่อนตัดสินใจใช้บริการ พร้อมขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือพบเห็นพฤติการณ์อันอาจเข้าข่ายหลอกลวง รีบแจ้งผู้นำท้องที่ หน่วยงานของรัฐ หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับประชาชนรายอื่น
“กระทรวงมหาดไทยจะเดินหน้ายกระดับการบริหารจัดการกิจการฮัจย์อย่างต่อเนื่อง ด้วยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน เพื่อให้ผู้แสวงบุญชาวไทยได้รับความสะดวก ปลอดภัย และสามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางสากลและข้อกำหนดของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย” นายเจเศรษฐ์ กล่าว
ที่ประชุมยังได้รับทราบผลการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี 2569 ซึ่งประเทศไทยได้รับโควตาผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จำนวน 13,000 คน โดยมีผู้ลงทะเบียนในระบบ Nusuk Masar จำนวน 7,037 คน และสามารถดำเนินการขนส่งผู้แสวงบุญทั้งเที่ยวบินขาไปและขากลับได้ตามแผน รวมถึงรับทราบความคืบหน้าการคืนเงินแก่ผู้ยกเลิกการเดินทาง การคืนเงินส่วนต่างค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน และการเตรียมกำหนดการดำเนินงานสำหรับเทศกาลฮัจย์ ประจำปี 2570 ตามกรอบเวลาที่กระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกำหนด
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี 2570 (ฮ.ศ. 1448) ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การลงทะเบียน การจัดสรรผู้เดินทาง การคัดเลือกสายการบิน การจัดหาที่พักและอาหาร การดำเนินการด้านวีซ่า ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ทุกภารกิจเป็นไปตามกรอบเวลาของทางการซาอุดีอาระเบีย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้แสวงบุญชาวไทย