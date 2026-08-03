“โสภณ” เดินหน้าสร้างบ้านผู้ยากไร้–ผู้พิการ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ที่ อ.คูเมือง บุรีรัมย์

ปธ.สภาฯ เดินหน้าสร้างบ้านผู้ยากไร้–ผู้พิการ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ที่ อ.คูเมือง บุรีรัมย์ พร้อมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปชช.ที่อยากร่วมถวายความจงรักภักดีมาร่วมโครงการ
วันที่ (3 สิงหาคม 2569) นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานชมรมทำคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน เป็นประธานในพิธียกเสาเอกบ้านของนางแหล่ ศรีพลัง ซึ่งเป็นราษฎรบ้านทุ่งสว่าง ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในราษฎรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2569 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัย ซึ่งสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับมูลนิธิอาณัตพณ ซารัมย์ (ลูกเติ้ง) และชมรมทำคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน ร่วมกันจัดขึ้น
โดยมี นายศักดิ์ ซารัมย์ สส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย นายสมบูรณ์ สุธีระกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ รองอธิบดีกรมกรมอนามมัย นายแพทย์วิฑิต สฤษฎีชัยกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 นายแพทย์ยุทธนา สุริยะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นายมนูญศักดิ์ นามประเทือง นายอำเภอคูเมือง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธี
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นางแหล่ ศรีพลัง เผยว่า รู้สึกดีใจและปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง พร้อมกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันให้ความช่วยเหลือจนทำให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง โดยเชื่อว่าบ้านหลังใหม่นี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น อีกทั้งตนจะดูแลรักษาบ้านและตั้งใจใช้ชีวิตอย่างดีที่สุด เพื่อตอบแทนความเมตตาและกำลังใจที่ได้รับจากทุกภาคส่วน
ในส่วนของ อำเภอคูเมือง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างบ้านสำหรับผู้พิการและผู้ยากไร้ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 ภายใต้กิจกรรม “สร้างบ้านให้ผู้พิการและผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศล” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
นายโสภณ กล่าวว่า ได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลตูมใหญ่ ตำบลพรสำราญ ตำบลคูเมือง และตำบลปะเคียบ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิอาณัตพณ ซารัมย์ (ลูกเติ้ง) จำนวน 4 หลัง ๆ ละ 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท
สำหรับการก่อสร้างบ้านสำหรับผู้พิการและผู้ยากไร้ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 ภายใต้กิจกรรม “สร้างบ้านให้ผู้พิการและผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศล” โดยการสร้างบ้านให้กับราษฎรผู้ยากยากจน ยากไร้ พิการ และได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ 6 อำเภอ คือ อ.ลำปลายมาศ อ.หนองหงส์ อ.คูเมือง อ.พุทไธสง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ และ อ.นาโพธิ์ รวมถึงเป็นบบุคลที่ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และอบายมุขทุกประเภท ซึ่งโครงการฯ นี้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนที่อยากร่วมถวายความจงรักภักดีมาร่วมโครงการ